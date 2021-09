Ormai molti di noi sono già rientrati nelle proprie città e alcuni stanno rientrando dalle vacanze estive proprio in questi giorni. Giustamente, ci siamo goduti questo periodo e abbiamo allentato un po’ con la dieta. A volte, infatti, i viaggi hanno anche una componente culinaria. Non possiamo certo rinunciare ad assaggiare dei piatti tipici dei luoghi che visitiamo. Diciamo che, in questo caso, uno strappo alla regola è più che dovuto. Purtroppo, però, c’è la conseguenza di tornare e fare i conti con qualche chilo di troppo. Allora, dobbiamo ritrovare la linea che avevamo prima di partire. Oppure, per chi ancora non l’aveva fatto, è arrivato il momento di iniziare a mangiare bene e allenarsi. In ogni caso, vedremo che tornare in forma sarà più facile con gli esercizi che bruciano più calorie. Infatti, con il giusto metodo otterremo i nostri risultati molto più rapidamente.

L’importanza dell’allenamento

Per dimagrire, sappiamo che dobbiamo metterci a dieta. Ma l’aggiunta dell’esercizio fisico è davvero fondamentale. Ci aiuta, infatti, a bruciare più calorie. Ricordiamo che per perdere peso, bisogna consumare più calorie di quelle che assumiamo con il cibo. Se, quindi, facciamo una dieta non troppo ferrea, l’allenamento contribuisce a raggiungere il nostro obiettivo. Ovvero, ci aiuta a raggiungere il deficit calorico. Inoltre, l’attività fisica ha molti benefici che riguardano la nostra salute. In generale, infatti, oltre che per la nostra estetica è sempre consigliabile fare esercizio.

Ma vediamo adesso cosa dobbiamo fare per riprendere velocemente la nostra linea.

Tornare in forma sarà più facile con gli esercizi che bruciano più calorie

Ciò che ci serve sapere è che coinvolgere più parti del corpo in un unico movimento ci farà consumare più energie. Questo perché si attiveranno più muscoli contemporaneamente. Quello che dobbiamo fare, quindi, è puntare sugli esercizi multiarticolari. Ovvero, esercizi che muovono più di un’articolazione come anca e ginocchio o spalla e gomito. Scegliendo questa tipologia di esercizi, sforzeremo più muscoli insieme e, quindi, consumeremo molte più calore. Raggiungeremo, quindi, più velocemente l’obbiettivo di dimagrire e tornare in forma.

Gli esercizi multiarticolari sono quelli come lo squat, gli stacchi da terra o le flessioni. In base al proprio livello, ci sono varianti di questi allenamenti anche per i principianti.