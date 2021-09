Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Chi non ha mai sentito questa frase? Ma sarà vero che dagli occhi, dallo sguardo di una persona si possa capire come una persona sia veramente? Chissà, ma intanto è vero che esiste un significato per ognuno dei possibili e più comuni colori degli occhi.

Inoltre, sembrano esistere alcune caratteristiche comportamentali specifiche per ogni colore. Continuando a leggere, vedremo cosa dicono gli occhi di ognuno di noi.

Ecco qual è il significato del colore degli occhi e cosa rivela sulla persona

Partiamo dagli occhi marrone scuro tendente al nero. Le persone con gli occhi scuri, di un marrone intenso che tende al nero, sono forti, agguerrite e spesso misteriose. Infatti, le tonalità scure rendono lo sguardo sfuggente e impenetrabile, attraendo gli altri con curiosità. Tutto questo rende le persone con gli occhi scuri decisamente attraenti e potenziali leader in ogni settore.

Azzurri

Le persone con gli occhi azzurri possiedono una grande forza fisica e interiore, anche se spesso la timidezza nasconde questi aspetti. Inoltre, gli occhi azzurri non amano le novità, ma preferiscono sapere con esattezza cosa li aspetta. Nonostante questo, le persone con gli occhi azzurri reggono bene lo stress da lavoro ed hanno una soglia del dolore alta. Ecco qual è il significato del colore degli occhi azzurri e cosa rivela sulla persona.

Grigi

Gli occhi grigi sono una rara variazione di colore rispetto all’azzurro e per questo si ritengono appartenere a persone dalla personalità complessa. Quindi, le persone con gli occhi grigi sono piene di passione e di contraddizioni e a volte sembrano avere più di una faccia. Alcuni di loro, poi, sono abili a mostrare agli altri solo ciò che desiderano, cambiando atteggiamento a seconda delle necessità.

Marroni

Gli occhi marroni sono i più comuni tra tutti e rispecchiano persone equilibrate, leali, affidabili, tranquille e sicure di sé. Però, spesso le persone con gli occhi nocciola hanno diverse sfumature, che variano a seconda della luce. Questo riflette personalità molto varie, con caratteristiche in comune con gli occhi verdi, azzurri, marrone scuro e così via a seconda della sfumatura. Un piccolo difetto degli occhi marroni? Faticano ad alzarsi e ad attivarsi al mattino.

Verdi

Infine, ecco qual è il significato del colore degli occhi verdi e cosa rivela sulla persona. In generale, le persone con gli occhi verdi sono affascinanti, forti e delicate al tempo stesso. Spesso queste persone sono imprevedibili, ma sempre affidabili e leali. Inoltre, gli occhi verdi sono occhi da sognatore e da amante di avventure nuove ogni giorno.

Sono queste le caratteristiche principali delle persone in base al colore degli occhi.

Approfondimento

Ecco qual è il colore di capelli perfetto per ogni carnagione e colore degli occhi