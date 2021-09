Tre idee piene di gusto per una piacevole serata settembrina

Approfittando dell’aria tiepida e non afosa che ancora permette di trascorrere piacevoli momenti di convivialità, ecco un menu completo con primo di pesce, secondo sostanzioso a base di tonno e un goloso ma rinfrescante dessert. Si tratta di tre idee piene gusto per una piacevole serata settembrina da passare in compagnia. Scopriamole insieme.

Tagliatelle al ragù di pesce

Ingredienti per 4 persone: 500 g di tagliatelle; 200 g di calamari; 16 gamberi; 200 g di seppie; 200 g di polipetti; 180 g di filetto di branzino; mezzo bicchiere di vino bianco; brodo di pesce a piacere; 400 grammi di salsa di pomodoro; una cipolla; uno spicchio d’aglio; basilico; olio extravergine d’oliva; sale e pepe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pulire e sciacquare i molluschi e il branzino. In una casseruola con l’olio e l’aglio, soffriggere la cipolla tritata. Disporre i molluschi sminuzzati. Continuare a soffriggere. Sfumare con il vino e continuare la cottura a fuoco basso per cinque minuti. Aggiungere, poi, la salsa di pomodoro.

Cuocere per 45 minuti, bagnando di tanto in tanto con il brodo caldo. Unire il branzino ridotto a bocconcini, salare, pepare e cuocere per altri dieci minuti. Cuocere le tagliatelle in acqua salata, scolarle, condirle con il ragù preparato e servirle con in gamberi scottati in poca acqua salata e basilico a guarnire.

Polpettone di tonno

Ingredienti per 4 persone: 500 g di tonno sott’olio; 300 g di patate; 2 uova; 50 g di parmigiano grattugiato; 50 g di pangrattato; sale e pepe.

Lavare le patate, lessarle in acqua salata per venti minuti per poi scolarle, pelarle e passarle in uno schiacciapatate. Disporle, quindi, in una ciotola con il tonno sgocciolato, le uova, il parmigiano e il pangrattato. Salare e pepare a piacere. Amalgamare fino a ottenere un composto compatto e omogeneo con cui confezionare un polpettone.

Avvolgere nella carta stagnola e adagiarlo in una teglia. Cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti. A cottura ultimata, estrarre il polpettone dal forno, toglierlo dalla carta stagnola e tagliarlo a fette per servirlo.

Tre idee piene di gusto per una piacevole serata settembrina

L’ultima prelibatezza che proponiamo riguarda il dessert. Ecco, infatti, come realizzare la torta fredda all’anguria.

Ingredienti per sei persone: 300 g di biscotti secchi; 150 g di burro; 50 g di zucchero di canna; 800 g di formaggio fresco spalmabile; 100 g di zucchero; un bicchiere di panna fresca; una fialetta di aroma di vaniglia; 8 g di gelatina in fogli; 300 g di confettura di anguria; un limone; gocce di cioccolato fondente.

In una ciotola, mescolare i biscotti tritati con il burro fuso e lo zucchero di canna. Compattare, poi, in uno stampo a cerniera e conservare in frigorifero per 30 minuti. Mettere a bagno la gelatina in acqua fredda per 10 minuti, strizzarla e scioglierla sul fuoco in 50 ml di panna.

In una ciotola, poi, montare il formaggio con lo zucchero, la panna rimasta e l’aroma di vaniglia, fino a ottenere una crema omogenea e corposa. Incorporare la panna intiepidita, versare sulla base di biscotti e conservare in frigorifero per cinque ore.

Togliere la torta dal frigorifero, spalmare la confettura di anguria (lasciata precedentemente addensare in un tegame con due cucchiai di succo di limone). Infine, decorare la torta con le gocce di cioccolato e conservare in frigorifero per un’ora prima di servire.