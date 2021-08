Con l’arrivo dell’autunno, si avvicinano i primi malanni della stagione fredda come il raffreddore e l’influenza. Per prevenire questi brutti inconvenienti, è meglio correre subito ai ripari cercando di rafforzare il proprio sistema di difese immunitarie. Un grande aiuto lo offre la Natura, che con frutta e verdura rappresenta una fonte inesauribile di vitamine, minerali e altre sostanze benefiche per l’organismo. In particolare, esiste un frutto autunnale da molti dimenticato che è l’ideale per affrontare l’autunno con le giuste energie.

Continuando a leggere, vedremo di cosa si tratta.

Il corniolo è un albero da frutto tipico delle zone appenniniche d’Italia da cui si ottengono piccoli frutti rossi o gialli detti corniole. Le corniole sono ricche di vitamina C e di antiossidanti, per cui sono gli alleati ideali per il sistema immunitario. Ma non solo, gli antiossidanti sono importanti per mantenere giovani e sane le cellule del corpo e perciò aiutano a mantenersi giovani agendo da antietà. Questi piccoli frutti sono usati fin dai tempi antichi, per la preparazione di confetture, dolci e anche della deliziosa grappa al corniolo.

Inoltre, delle corniole si possono apprezzare le molte proprietà benefiche per l’organismo. Ma non è solo il frutto a possedere proprietà terapeutiche. Infatti, anche la corteccia possiede alcuni benefici che si devono alla presenza di sostanze come tannini, mucillagini e acido malico.

Proprietà e caratteristiche delle corniole

Ecco come arrivare forti e preparati all’autunno, rafforzando il sistema immunitario con questo frutto dimenticato, la corniola. Vediamo ora le principali proprietà di questo frutto:

la corniola è ricca di vitamina C, anche più degli agrumi ed è perciò ottima per rafforzare il sistema immunitario;

contiene i tannini, ovvero sostanze antinfiammatorie e dalle proprietà astringenti. In effetti, in passato le corniole erano fortemente indicate in caso di diarrea e tutt’ora restano uno dei più efficaci rimedi naturali per questo disturbo;

i decotti preparati con la corteccia del corniolo sono utili in caso di diarrea e di stati febbrili;

l’elevata presenza di antiossidanti rendono le corniole un ingrediente d’eccellenza per preparare creme e sieri antietà. Sempre ad uso esterno, è possibile preparare uno scrub per la pelle impiegando il succo di corniole unito a zucchero e miele. Un composto che migliorerebbe la pelle, facendola apparire liscia e pura, priva di imperfezioni.

Per cui, sono questi i principali benefici dati dal consumo delle corniole, sia come frutto a crudo che in diverse preparazioni culinarie.