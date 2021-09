Con il cambio di stagione in molte sentono il bisogno di un cambiamento, per cui perché non provare con un nuovo colore di capelli? Per le persone a cui piace cambiare, sperimentare e provare sempre un nuovo stile, esistono moltissime alternative. Attenzione però a scegliere il colore giusto, perché altrimenti si rischiano giornate spiacevoli con una chioma mediocre o che non risalta il nostro incarnato.

Fortunatamente, esistono molte possibilità per capire in anticipo quale colore si addice maggiormente alla propria carnagione. Infatti, basterà valutare l’armocromia e decidere di conseguenza.

Ecco qual è il colore di capelli perfetto per ogni carnagione e colore degli occhi

L’armocromia studia quali sono i colori che più risaltano la bellezza di una persona in base a incarnato, colore di capelli e occhi. Su queste basi, distingue le persone in quattro gruppi, chiamati come le stagioni, che hanno in comune un range di colori che le avvalora. Per cui, eseguendo il test dell’armocromia ognuno di noi saprà se è primavera, estate, autunno o inverno.

In base a questa definizione, sarà possibile capire quali colori di vestiti scegliere, o addirittura per quale colore di capelli optare. Ecco, quindi, che eseguendo il test dell’armocromia sarà semplice capire qual è il colore di capelli perfetto per ogni carnagione e colore degli occhi.

Come scegliere la tonalità

Una volta eseguito il test sull’armocromia sarà possibile scegliere quale colore si adatta maggiormente alla propria stagione. Infatti, le persone inverno hanno solitamente la pelle olivastra e i capelli neri, o pelle chiara e capelli biondi, con un elevato contrasto con gli occhi. Spesso le persone inverno hanno già per natura un colore di capelli che esalta il loro incarnato. Tuttavia, schiarendo i capelli di qualche tonalità spesso si ottiene un ottimo risultato, scegliendo colori caldi. Anche colori più eccentrici come il viola e il blu, per chi ha la pelle olivastra, o platino, per le pelli chiare, sono un’ottima alternativa.

Le persone estate invece sono caratterizzate da incarnati più delicati e da capelli dalle tonalità intermedie sul castano. Per questa categoria si consigliano tinte fredde, come il biondo cenere o il castano, mentre il rosso è assolutamente da evitare.

Passando alle autunno, queste persone hanno un buon incarnato abbronzato o olivastro e occhi chiari, spesso verdi. Per questo, è la categoria perfetta per sperimentare le varie sfumature del rosso e altri colori intensi e forti. Anche il castano caldo è una buona alternativa, mentre si consiglia di evitare colori freddi come il biondo cenere.

Infine, la primavera è caratterizzata da persone con una carnagione luminosa e capelli che vanno dal castano chiaro, al rosso e al biondo. Per cui, un bel biondo fragola o rosso splendente sono perfetti per questo gruppo. Inoltre, anche tutte le tonalità del biondo sono ben accette, mentre è fondamentale non sbagliare scegliendo colori troppo scuri. Per le primavera che hanno voglia di sperimentare, i colori pastello come il rosa o il lilla sono delle ottime scelte.

Ecco, dunque, come scegliere il colore di capelli ideale in base all’armocromia.

