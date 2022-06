Al cuor non si comanda. Anche se a volte sarebbe il caso di provarci. E, bisogna ammetterlo, sarà venuto un colpo ai familiari della Principessa Martha Louise quando la cinquantenne ha iniziato a frequentare lo sciamano Durek Verrett. È vero che i figli mettono pensieri e riservano notti insonni, se poi di colpo la primogenita annuncia di un amore per così dire mistico, il colpo è forte. Perché o si fa parte della filosofia dell’aldilà, o razionalmente non se ne comprende l’esatta dimensione. Tra falso e vero, riti, magie e intercessioni con un Mondo altro, accogliere una persona totalmente pervasa da tale approccio è dura da morire.

Una vita spericolata

Ma la Principessa norvegese Martha già nel passato ha donato qualche pena ai suoi genitori, al Re Harald e alla Regina Sonja. Perché già il precedente matrimonio con lo scrittore Ari Behn finisce nel peggiore dei modi. Divorzio e poi suicidio dell’uomo nel 2019. La bella novella è che da tale matrimonio la Principessa ha tre figli. La donna perde anche il titolo di Altezza Reale per via di una carriera nello spettacolo. Poi il trasferimento negli States, dove conosce l’uomo dei desideri. E la Casa Reale non può che annuire. In fondo, è una reazione che si conviene. Alla meno peggio.

La Principessa norvegese Martha sposa lo sciamano americano, tutti gli scandali a corte in Europa

Pare essere di moda creare scandalo a corte. Infatti, quasi in parallelo all’annuncio via Instagram della Principessa Martha, c’è un’altra comunicazione. In Danimarca, il Principe Gustav, nipote della Regina Margrethe II, porta all’altare niente poco di meno che una scrittrice. Nemmeno un goccio di sangue blu per l’americana Carina Axelsson. Un amore ventennale molto tormentato, perché per convolare a nozze il Principe compie una lotta lunga. Tutto per far rimuovere dal testamento del nonno una clausola. Una postilla che stabiliva i requisiti che doveva avere la futura sposa per non far perdere alcuni diritti al Principe. Requisiti che, manco a dirlo, la scrittrice non ha. Ma chi la dura, la vince. Il principe riesce a far rimuovere la nota del nonnino e così le nozze con la donna borghese non costano più divieti e perdita di privilegi.

Lady D

Per rimanere in Europa in fatto di scandali, sfidiamo tutti dal credere che la Sovrana d’Inghilterra abbia mai tenuto in grazia la Principessa Diana. «In questo matrimonio siamo in tre», dice alla stampa la compianta Diana riferendosi alla relazione storica di Carlo con Camilla. Poi, dopo anni, la ribellione di Diana Spencer, quindi lo scandalo. Per non parlare del fastidio che provava la Royal family nel sapere la Principessa con Dody Fayed. Egiziano. Dal quale, si sussurra, pare fosse in attesa di un figlio. Ma misteriosamente tutto finisce sotto il tunnel de l’Alma in quel di Paris. A conti fatti non è solo la Principessa norvegese Martha a far rumore. A torto o a ragione, in Europa, le Case Reali, nelle nuove generazioni, si scontrano con la realtà dei sentimenti.

