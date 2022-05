Avendo soltanto il forno elettrico di casa, spesso non ci si può permettere il lusso di preparare una bella pizza uguale a quella delle pizzerie. Infatti, per fare ciò, oltre a comprendere le basi della panificazione e della lievitazione, bisogna investire anche un po’ di denaro per procurarsi un forno adatto. Tuttavia, oggi sveleremo una ricetta per realizzare una pizza altrettanto golosa, proveniente direttamente dalla tradizione napoletana. Stiamo parlando della pizza parigina farcita. Per realizzarla avremo bisogno di:

400 g di farina 00;

100 g di farina Manitoba;

350 ml di acqua;

7 g di lievito di birra;

15 g di sale;

5 g di zucchero;

un cucchiaio di olio EVO.

Per quanto riguarda la farcitura, invece, saranno necessari:

250 g di prosciutto cotto;

250 g di caciocavallo;

350 g di passata di pomodoro;

1 uovo da spennellare;

1 rotolo di pasta sfoglia.

Ecco perché tutti stanno impazzendo per questa pizza farcita da fare al forno seguendo la classica ricetta napoletana

Innanzitutto, versiamo le farine nel boccale dell’impastatrice ed uniamo anche il lievito di birra sbriciolato, lo zucchero e 280 ml di acqua. Iniziamo ad impastare il tutto per qualche minuto, dopo di che aggiungiamo il sale e, poco per volta, la restante parte di acqua.

Quando l’impasto avrà assorbito tutta l’acqua, aggiungiamo anche l’olio EVO a filo e continuiamo ad impastare ancora per qualche minuto. Ora non ci resta che spegnere l’impastatrice e far riposare l’impasto per una decina di minuti tenendolo all’interno del boccale. Fatto ciò, trasferiamolo sul piano di lavoro ed iniziamo ad effettuare qualche piega per incamerare l’aria e dare forza all’impasto. Quando avremo ottenuto un panetto liscio e teso, poniamolo all’interno di un contenitore con chiusura ermetica e lasciamolo lievitare per 3-4 ore.

Trascorso il tempo necessario, stendiamo il panetto sul piano di lavoro, aggiungendo abbondante farina di semola per non farlo appiccicare. Per un’ottima stesura, utilizzando solo le mani, premiamo prima sui bordi e poi nella parte interna dell’impasto. In questa fase è vietato usare il matterello.

Le fasi successive

Ungiamo una teglia da forno con dell’olio EVO e adagiamo l’impasto su di essa, adattandone la forma e facendo combaciare i bordi al suo perimetro. A questo punto, lasciamo lievitare l’impasto per un’altra ora, dopo di che siamo pronti per farcirlo. Ora non ci resta che aggiungere la nostra passata di pomodoro, poi le fette di prosciutto ed infine il caciocavallo. Fatto ciò, adagiamo sulla superficie un rotolo di pasta sfoglia già pronto e, se non dovesse essere sufficiente, aggiungiamone un’altra metà. Richiudiamo i bordi accavallando l’impasto alla pasta sfoglia, spennelliamo la superficie con un uovo sbattuto e bucherelliamola con l’aiuto di una forchetta. Inforniamo in forno ventilato a 200 gradi per circa 40 minuti e, una volta completata la cottura, siamo pronti per servire la nostra buonissima pizza parigina. Quindi, ecco perché tutti stanno impazzendo per questa pizza semplice e golosa da mangiare in compagnia.

