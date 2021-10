Con l’arrivo dell’autunno, molte persone hanno più tempo da dedicare alla cucina e alla creazione di nuove ricette. Soprattutto poi per quanto riguarda i dolci e le torte, che hanno lo straordinario potere di riunire la famiglia e rendere tutti felici. Tuttavia, non sempre c’è la voglia di accendere il forno e mettersi all’opera con lunghissime preparazioni. In fondo, ci sono tante altre faccende da sbrigare in casa. Per questo motivo, oggi vedremo come realizzare una torta dal sapore autunnale, davvero molto semplice e veloce.

Quindi, ecco perché sta spopolando questa deliziosa torta autunnale pronta in 20 minuti

Ingredienti necessari per la base:

100 grammi di noci;

5 datteri denocciolati;

40 grammi di carota grattugiata;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Per il primo strato di crema

250 millilitri di latte;

2 fogli di colla di pesce;

buccia di un limone;

bacca di vaniglia.

Per il secondo strato di crema

3 mandarini;

1 foglio di colla di pesce;

noci.

Procedimento

Per la base, inseriamo in un frullatore la carota grattugiata, tutte le noci, la cannella ed i datteri. Una volta frullati, si otterrà un composto umido e malleabile che possiamo subito disporre sulla base della tortiera.

Le dosi indicate in alto sono riferite ad una tortiera con un diametro di 12 centimetri.

Dopo averla stesa uniformemente, lasciamo riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo preparare il primo strato di crema. Innanzitutto, reidratiamo i fogli di colla di pesce, immergendoli in acqua fredda per 10 minuti. Dopo di che strizziamoli e mettiamoli da parte. Poi con la punta di un coltello, incidiamo al centro la bacca di vaniglia ed estraiamone i semi.

A questo punto, in un pentolino versiamo il latte, i semi di bacca di vaniglia e la buccia di limone. Diamo una prima mescolata ed inseriamo 2 fogli di colla di pesce.

Una volta raggiunta l’ebollizione, lasciamo cuocere per altri 10 minuti a fiamma bassa, fin quando il composto non avrà una consistenza cremosa.

Ora procediamo con la seconda crema, frullando 3 mandarini sbucciati ed una manciata di noci. Dopo di che, versiamo il composto in un pentolino aggiungendo 1 foglio idratato di colla di pesce. Anche qui lasciamo cuocere per 10 minuti, mescolando continuamente.

Nel frattempo, possiamo togliere la tortiera dal frigorifero e stendere il primo strato di crema. Quando sarà pronta l’altra crema, versiamola subito per fare il secondo strato, prima che si solidifichi nel pentolino.

Comunque, una volta finito, lasciamo di nuovo riposare in frigorifero per altre 3 ore e poi siamo pronti per servirla.