Con l’arrivo di ottobre possiamo considerarci a tutti gli effetti nel cuore dell’autunno. Le vacanze estive sembrano già lontane, ma nulla ci impedisce di organizzare delle gite fuoriporta anche in questo periodo. Infatti, possiamo immergerci fra tutti i colori dell’autunno per un fine settimana da sogno in queste destinazioni tutte italiane che stiamo per descrivere. Ognuno può raggiungerne almeno una con facilità, dal momento che sono distribuite in quasi tutto il Paese. Allora prepariamo sciarpe e cappellini, perché la nostra avventura autunnale sta per cominciare.

La convenienza delle vacanze autunnali e il foliage

A partire dalla fine di settembre possiamo godere di una serie di condizioni che rendono i viaggi autunnali particolarmente convenienti. Innanzitutto, abbiamo evitato le alte temperature dell’estate, ma anche le orde di turisti. Di conseguenza, i prezzi di servizi e strutture saranno notevolmente più bassi, rendendoli abbordabili per tutte le tasche. Non dobbiamo poi sottovalutare il fascino tipico di questo periodo, il foliage. In autunno le foglie virano dal verde all’oro e al rosso, attirando migliaia di appassionati ogni anno. Questi sono dei colori che rendono magico ogni paesaggio, dandoci l’occasione di scattare foto davvero indimenticabili.

Tutti i colori dell’autunno per un fine settimana da sogno in queste destinazioni tutte italiane

Possiamo sicuramente ammirare il foliage in Trentino e in Sudtirol. Il primo viene decorato dalle foglie cangianti dei meleti d’alta quota e dei vigneti. Nel secondo invece, nella Valle Isarco e in Val di Funes, dominano i castagneti, che in ottobre si tingono di un giallo caldo.

In Veneto non dobbiamo lasciarci scappare l’occasione di visitare il Bosco del Consiglio, fra le province di Treviso, Pordenone e Belluno.

Ottobre poi è il momento perfetto per visitare la regione delle Langhe. Qui possiamo già immaginarci delle romantiche passeggiate fra i vigneti colorati delle colline piemontesi.

In Valle d’Aosta, troviamo il Parco Nazionale del Gran Paradiso, con eventi dedicati proprio al foliage.

Anche in Emilia Romagna, fra Piacenza e Parma, e in Umbria, terra del Sagrantino, possiamo ammirare i colori dei vigneti. Poi, perché no, possiamo sempre concederci delle gustose degustazioni. In Umbria poi non possiamo perderci le cascate più belle e più alte d’Europa.

Merita sicuramente una visita la Faggeta di Canfaito, nelle Marche, compresa nella Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito. In Toscana è invece il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a donare i paesaggi più belli dell’autunno. Qui possiamo attraversare il Sentiero Sacro e raggiungere la vetta del Monte Penna, da cui ammirare la Foresta del Lama.

Il foliage al Centro Sud

In Abruzzo dovremmo dirigerci verso il Parco Nazionale della Majella, nella Valle dell’Orfento, e nei boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Anche il Lazio offre diverse occasioni di ammirare il foliage autunnale. Basti pensare alla provincia di Viterbo, magari nel suggestivo borgo di Vitorchiano o fra i boschi dei Monti Cimini.

In Campania il posto in cui andare a ottobre è il parco dei Monti Picentini, in provincia di Salerno. In Puglia è sicuramente la Foresta Umbra del Gargano. Mentre in Calabria vaghiamo fra i boschi incantati del Parco Nazionale della Sila.

Infine, anche i paesaggi della Sicilia possono offrire grandi emozioni in autunno. Basta andare nei Monti Nebrodi, adornati da faggete giallo arancio. Le stesse faggete che infiammano le Madonie fra cui si snodano numerosi sentieri.