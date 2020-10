A molti di noi sarà capitato di dover affrontare il piccolo fastidio di una verruca sulla pianta del piede. Le verruche sono escrescenze cutanee che si possono formare su tutto il corpo, ma quelle che crescono sulla pianta o sulle dita del piede sono spesso le più tenaci e le più dolorose. Forse non tutti sanno che le verruche sono il sintomo di un’infezione virale.

Sono causate da un virus

È infatti il virus del papilloma umano che provoca questi fastidiosi inestetismi.

Questo virus è estremamente diffuso nella popolazione umana, e molti ne siamo portatori senza esibire alcun sintomo. È possibile contrarlo quando tocchiamo superfici infette, per esempio se camminiamo scalzi in palestre, piscine o docce comuni.

Il virus può rimanere dormiente anche per molto tempo, per poi causare delle verruche quando il nostro sistema immunitario è particolarmente debole. È più facile contrarre il virus del papilloma umano. Specialmente se sulla nostra pelle ci sono graffi o abrasioni attraverso cui esso può entrare nel nostro corpo.

Come forse avrete imparato a vostre spese, è molto difficile liberarsi dalle verruche (ecco alcuni rimedi), e spesso l’unico rimedio consiste nell’asportazione chirurgica, nel congelamento o nella bruciatura di questa fastidiosa escrescenza.

I punti neri nelle verruche

Ma se avete provato a curare da soli una verruca, forse avrete notato che spesso sotto lo strato superficiale sono presenti degli strani puntini di colore nero o rosso scuro. Di che cosa si tratta? Sono pericolosi?

Ecco perché si creano dei punti neri nelle verruche.

I puntini neri che si formano al centro delle verruche vengono comunemente chiamati ‘semi’. Ma ovviamente non si tratta di veri e propri semi.

Si tratta in realtà di piccoli vasi sanguigni, che vengono compressi dai tessuti della verruca e per questo provocano dei piccoli angiomi. Ecco perché si creano dei punti neri nelle verruche.

Questi capillari possono sanguinare anche molto se incidiamo la verruca o esageriamo con la lima quando eliminiamo lo strato più superficiale della pelle. Possono essere il punto di ingresso nel corpo di batteri e virus. Quindi se ci capita di far sanguinare una verruca, è molto importante disinfettare subito la ferita e fasciarla in modo che non entri in contatto con l’ambiente esterno. Ecco svelato il mistero dei punti neri nelle verruche.