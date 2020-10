Riciclare è importante, e tutti sappiamo che la proliferazione massiccia dell’usa e getta fa male al pianeta. Fazzoletti, bicchieri, piatti e posate usa e getta producono migliaia di tonnellate di rifiuti ogni anno e inquinano l’ambiente. Ma il prodotto usa e getta più nocivo alla natura è senza dubbio il pannolino. Ma quanto si risparmia davvero con i pannolini lavabili? Vediamolo in questo articolo!

Perché scegliere i pannolini lavabili

Per produrre i pannolini usa e getta vengono abbattute enormi quantità di alberi ogni giorno. Per di più questi prodotti contengono sostanze nocive quali cloro, sbiancanti, gel assorbenti e plastica che fanno male non soltanto all’ambiente, ma anche alla salute di tuo figlio. La produzione, confezionamento, spedizione e soprattutto smaltimento dei pannolini usa e getta sono uno dei più gravi fattori inquinanti sul pianeta.

È per questo che oggi molti genitori scelgono un’alternativa salutare ed ecologica all’usa e getta: i pannolini lavabili.

Ma è vero che oltre che per la natura e per la pelle del bambino, i pannolini lavabili sono un toccasana anche per il nostro portafoglio?

Facciamo qualche calcolo per scoprire quanto si risparmia davvero con i pannolini lavabili.

Quanto si risparmia

Nei primi due anni e mezzo di vita un bambino utilizza in media poco meno di 6.000 pannolini.

Ogni pannolino usa e getta ha un costo di circa 30 centesimi. Questo significa che dalla nascita allo ‘spannolinamento’ i genitori devono sborsare poco meno di 2.000€ soltanto per i pannolini usa e getta! Si tratta di un vero e proprio patrimonio, che finisce tutto in discarica.

Quanto spenderemmo invece se scegliessimo i pannolini lavabili?

Bastano circa 25 pannolini lavabili per coprire tutti i fabbisogni del bambino. Per di più questi pannolini sono regolabili, quindi potremo utilizzarli senza problemi dalla nascita allo ‘spannolinamento’.

Un set di 25 pannolini lavabili di ottima qualità ha un costo che si aggira intorno ai 350€.

Questo significa che con i pannolini lavabili risparmieremmo 1.650€ durante lo svezzamento del bambino! E non dimenticate che se avrete un altro figlio, il risparmio sarà doppio. Ecco quanto si risparmia davvero con i pannolini lavabili.

Il verdetto è chiaro. I pannolini lavabili sono la scelta ideale per l’ambiente, per la salute di vostro figlio e per il vostro portafoglio.