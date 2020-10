Il detersivo per i piatti è uno dei prodotti più diffusi nelle case italiane. Anche chi possiede una lavastoviglie non può fare a meno di tenere a portata di mano una bottiglia di detersivo per i piatti. Il detersivo per i piatti, infatti, è necessario per tutte le evenienze in cui occorra sciacquare velocemente poche stoviglie. O se la lavastoviglie non basta dopo aver avuto ospiti a cena (ecco come stupire i vostri amici con una pasta tricolore).

Ultimamente sono molto diffusi i detersivi biodegradabili. Non solo sono meno dannosi per la nostra pelle e non lasciano residui tossici sulle stoviglie, infatti, ma sono anche amici dell’ambiente.

Ma lo sapevi che il detersivo per i piatti non serve solo in cucina, ma può essere uno strumento utile nei momenti più inaspettati? Ecco tre sorprendenti usi del detersivo per i piatti.

Rimuovere le macchie di grasso e olio

Se vi siete mai macchiati con grasso o olio alimentare, sapete che purtroppo non basterà un ciclo in lavatrice per farli tornare come prima.

Ma invece di spendere in prodotti specifici, puoi usare il detersivo per i piatti per far tornare il tuo capo come nuovo. Basta mettere una goccia di detersivo sulla macchia e lasciarla agire per almeno mezz’ora prima di risciacquarla e lavare il capo come al solito. Funziona!

Pulire la macchina

Non serve spendere tanti soldi in prodotti specifici per la vostra automobile. Il detersivo per i piatti è un detergente ideale per la carrozzeria. Provatelo sulla vostra macchina e non ve ne pentirete. È facile da risciacquare, non lascia aloni e dona lucidezza e brillantezza alla carrozzeria. Provare per credere!

Per viti e bulloni

Quante volte vi è capitato di cambiare una vecchia vite e non riuscire a far entrare quella nuova? A causa di ruggine e sbalzi di temperatura, può essere faticoso avvitare una vite o un bullone. Specialmente se si tratta di un lavoro di precisione. Ma non temete, basterà una goccia di detersivo dei piatti, e la vostra vite scivolerà al suo posto in un batter d’occhio. Nulla di più facile.

La prossima volta che vi toccherà fare le faccende domestiche, tenete a mente questi tre sorprendenti usi del detersivo per i piatti.