Decisamente, negli ultimi anni, le fabbriche di mobili hanno visto aumentare le vendite di camerette a causa dei mariti sloggiati da quella matrimoniale. La causa? Il russare. Tipico degli uomini, soprattutto i fumatori, con le vie respiratorie occluse e intasate. Battute a parte, ecco perché russare può rovinare anche l’intesa intima col partner, secondo un gruppo di ricercatori americani. Quindi, oltre al danno, la beffa. Mariti cacciati e isolati. Vediamo assieme ai nostri Esperti cosa illustra questa ricerca.

Cosa accade a chi dorme con un russatore

Stando alla ricerca pubblicata sul Journal of Sexual Medicine, che ha coinvolto quasi 500 coppie stabili e felici, chi dorme con un russatore soffre di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

stanchezza cronica accumulata;

maggiore irritabilità;

stress e ansia;

malumore.

Logiche conseguenze di un riposo ridotto e qualitativamente scarso. Risultato pratico della ricerca? Chi dorme con una persona che russa, svilupperebbe la metà del desiderio di chi invece non ha di questi problemi. Ecco perché russare può rovinare anche l’intesa intima col partner, oltre a quella normale.

Come intervenire per recuperare l’intesa

Un paziente su tre ha dichiarato di aver risolto il problema, recuperando l’intesa, semplicemente spedendo il partner a dormire da solo. Ma, se, da un lato ha permesso soprattutto alle donne di ritrovare riposo e serenità, gli uomini non sono dello stesso parere. Il 25% dei separati in casa, ha infatti dichiarato di provare meno attrazione per la compagna, dormendo separati.

Cosa accade a livello fisiologico

Per spiegare però questo calo di desiderio, i medici hanno tenuto a precisare che le “apnee ostruttive”, come si chiamano in termine tecnico, fisiologicamente creano problemi ai maschietti. I risvegli notturni, la difficoltà a respirare e tutte le correlazioni al russare, implicherebbero un calo della produzione di testosterone. Unitamente a una scorretta ossigenazione del sangue, che provocherebbe problemi di circolazione sanguigna regolare nelle zone erogene. Ecco, allora che, diventa molto utile capire perché russiamo e cercare di eliminare il problema, prima che sia quest’ultimo a eliminare noi e il matrimonio.

Approfondimento

Il seme del frutto che tutti pensano faccia ingrassare e invece sgonfia la pancia