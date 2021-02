L’eterno dilemma: mangiare troppa carne rossa fa male? E ci espone a malattie, che potrebbero accorciare la nostra vita? Intanto specifichiamo un dettaglio: il termine “troppa”, che può essere la chiave di lettura. Quanta carne rossa dobbiamo mangiare per vivere più a lungo? Secondo: la carne rossa è riconosciuta come meno salutare della bianca. Tesi sostenuta anche di recente dai ricercatori della Northwestern University of Chicago, Illinois. Studio pubblicato su una delle riviste online di maggior fama: la JAMA Internal Medicine. Consultabile nel sito a cui rimandiamo. Vediamo, comunque in sintesi, di cosa si tratta.

Troppa fa male al cuore

Saremo sintetici per esaudire subito la curiosità dei nostri Lettori: troppa carne rossa aumenta i rischi di malattie cardiache, incrementando anche il tasso di mortalità. Logico che la ricerca partisse dal popolo che maggiormente consuma carne rossa: gli americani. Hanno inventato loro gli hamburger, troppo scontato dirlo e sostenerlo. Infatti, secondo le statistiche internazionali, gli americani sono anche uno dei popoli col più alto tasso di colesterolo pro capite. Colesterolo, contenuto in maniera cospicua proprio nella carne rossa.

Quindi quanta carne possiamo permetterci

Quindi, quanta carne rossa dobbiamo mangiare per vivere più a lungo e non rischiare l’infarto? Proprio per andare diretti al nocciolo. Secondo gli esperti non più di due volte a settimana. Magari, aggiungendoci anche parecchia attività fisica. La ricerca ha preso come test 30mila uomini e donne americani attorno ai 50 anni. Abituati ai famosi hamburger succulenti con carne rossa, bacon e salse. O, agli altrettanto invitanti hotdog, con relativa pancetta e salse a pioggia. Ebbene, questa alimentazione aumenta del 3% il rischio di infarti. Percentuale, che sale addirittura al 7, in caso di assunzione di carne cosiddetta processata. Ovvero, quelle carni che subiscono vari processi di lavorazione come:

affumicatura;

stagionatura;

aggiunta di conservanti;

salatura.

Quindi, salsicce, hotdog, bacon e hamburger vari. Addirittura, in questi casi, per la salute nostra e dei nostri figli, dovremmo assumerli il meno possibile. Una volta ogni tanto, giusto per accontentare la gola.

