Preparare in casa un collutorio per le nostre gengive è più semplice di quanto pensiamo. Risparmiare dal dentista con questo collutorio casalingo, ancora di più. Il collutorio pulisce e disinfetta bocca, denti e gengive, permettendo loro di mantenersi sani. E, a noi, di tenere qualche euro in più nel portafoglio. L’idea nasce anche dal fatto che i collutori del supermercato possono, alle volte, contenere alcol che ci causa irritazioni e dolore. Proviamo a crearlo a casa con un paio di idee dei nostri Esperti.

Il collutorio naturale alla salvia

Usare la salvia per risparmiare dal dentista con questo collutorio casalingo poco costoso, ma assai efficace. Prendiamo:

Un bicchiere di acqua;

Succo di un limone;

1 goccia di Tea Tree Oil

1 cucchiaino di salvia.

Questi gli ingredienti, semplici e naturali. ecco, invece come creare il collutorio.

La preparazione del collutorio casalingo

Prendiamo un pentolino e versiamoci il bicchiere d’acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di salvia in polvere, o, l’equivalente dato dalla bollitura delle foglie. Uniamo 1 goccia di tea tree oil e facciamo bollire per circa 5 minuti. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Filtriamo e uniamo il succo di limone. Versiamo in una bottiglietta d’acqua e utilizziamo per una settimana, conservando in frigorifero tra un uso e l’altro. Con chiusura del tappo.

Un collutorio con bicarbonato e tea tree oil

Se abbiamo acquistato una boccetta di tea tree oli, allora possiamo fare anche un altro collutorio casalingo, aggiungendo il bicarbonato. La salvia servirà anche a sbiancare i denti in maniera naturale. Questa volta non bolliremo nulla. Prendiamo:

mezzo bicchiere d’acqua;

1 goccia di tea tree oli;

mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Semplicissima la preparazione: versiamo bicarbonato e tea tree oli in mezzo bicchiere d’acqua, mescolando bene, fino allo scioglimento degli ingredienti. Quindi, utilizziamolo una volta sola, senza conservarlo, a differenza di quello alla salvia. Ricordiamo l’importanza di prenderci cura delle gengive, per la prevenzione di infezioni e infiammazioni particolarmente dolorose e dannose.

Approdondimento

