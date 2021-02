Quotidianamente scriviamo su queste colonne articoli sui benefici di frutta e verdura. Non stiamo ancora qui a elencarli, per evitare di annoiare i nostri Lettori. Oggi, però, andremo a vedere il seme del frutto che tutti pensano faccia ingrassare e invece sgonfia la pancia: la mandorla. Questo adorabile alimento che, in tante tradizioni culinarie, è utilizzato a 360°, è da anni al centro di una vivace polemica. Le mandorle fanno ingrassare o dimagrire? Sostenitori e detrattori delle mandorle, divisi come Guelfi e Ghibellini del Medioevo. Allora, una volta per tutte, cerchiamo di vederci chiaro assieme ai nostri Esperti e alla pubblicazione di uno studio recente e importante.

Tante calorie ma effetto inverso per le mandorle

Il seme del frutto che tutti pensano faccia ingrassare e invece sgonfia la pancia apporta circa 600 kcal. per 100 grammi di prodotto. E, letto così, darebbe ragione ai fan della mandorla come cibo che fa ingrassare. Ma, la realtà è ben diversa. A sostenere la tesi che le mandorle sgonfino la pancia ci ha pensato il Journal of Clinical Nutrition, sicuramente una delle testate internazionali di riferimento nella scienza della nutrizione. In collaborazione coi ricercatori dell’Università di Indiana, è emerso che:

l’apporto delle mandorle, in una dieta sana ed equilibrata, specifichiamo, è fondamentale per l’abbattimento della massa grassa e l’equilibrio del colesterolo.

Nello specifico, introdurre una quantità limitata di mandorle nella dieta settimanale comporta la lotta al cosiddetto “grasso viscerale”, quello maggiormente insidioso e pericoloso per la salute del cuore.

Le calorie che non aumentano il peso corporeo

Secondo lo studio americano, inserire da 5 a 10 mandorle al giorno in una dieta equilibrata e in una vita normalmente attiva, non influisce sull’aumento di peso corporeo. Anzi, aumentando il metabolismo, assieme all’attività fisica, rappresenta lo spuntino ideale di mezza giornata per darci energia, mangiando sano e bandendo le “schifezze” dalla nostra dieta. In ogni supermercato, possiamo infatti trovare degli espositori con i sacchettini monoporzione di mandorle, a prezzi anche contenuti. Approfittiamone, perché l’apporto di grassi monoinsaturi delle mandorle è benefico per il nostro organismo e per sgonfiare la pancia.

