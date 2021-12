Comunicare in una qualsiasi relazione interpersonale è la chiave del successo. Che si tratti di un rapporto di lavoro o di una relazione familiare, se non si comunica bene si rischia di perdere molto e di non capire. Nelle relazioni amorose, la comunicazione è ancora più importante del solito.

Sapere parlare dei problemi che riguardano la coppia con il proprio partner è centrale per superarli, ma non tutte le persone ne sono davvero capaci. Comunicare non vuol solo dire riuscire a parlare, ma riuscire a farlo nel modo giusto e scegliendo le giuste parole.

L’oroscopo ha le idee ben chiare e sembra che ci siano dei segni meno bravi di altri nel riuscire a mettere a proprio agio le altre persone ad aprirsi e parlare. Infatti, ecco perché questi segni dell’oroscopo hanno così difficoltà a farsi capire in amore.

Capricorno e Vergine

Il Capricorno è un segno di terra che ha nella serietà il centro della sua vita. Le persone nate sotto questo segno sono estremamente serie, ridono poco e se lo fanno è uno strappo alla regola generale. La loro rigidità li può salvare in tantissime situazioni, ma li rende quantomeno sospetti agli occhi degli altri.

Quando una persona si apre con estrema difficoltà e ha paura di far entrare gli altri nel proprio mondo, ebbene serve una grande dose di coraggio per avvicinarsi. Infatti, i nati sotto il Capricorno dovrebbero capire che non tutte le persone hanno le loro caratteristiche e le loro parole possono avere il potere di ferire.

I nati sotto la Vergine, invece, amano totalmente il silenzio. Parlano poco di natura, e quando si tratta di relazioni amorose il discorso si complica ulteriormente. Quando ci sono dei problemi spesso si isolano, rendendo ancora più difficile ogni tipo di comunicazione.

L’ultimo segno che rischia di avere seri problemi di comunicazione in amore è la Bilancia. In genere, i nati sotto la Bilancia da una parte non hanno bisogno di stare in compagnia e dall’altra non amano la socialità. Di conseguenza, questa loro attitudine li fa percepire dagli altri come delle persone che possono sembrare diffidenti, quasi ostili.

Anche il partner in questione può risentirne, specialmente quando si affrontano determinati discorsi o si vuole passare un momento di convivialità in famiglia. Forse la soluzione migliore è aspettare e rendere partecipe i Bilancia della propria vita. Nulla tranne il tempo può riuscire a far smussare questo difficile angolo del loro carattere.

