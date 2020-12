Lo ripetiamo fino all’esaurimento delle forze: non dobbiamo metterci in testa di smaltire i pranzi di Natale in men che non si dica. Andiamo per gradi, riprendiamo a fare delle passeggiate, beviamo delle bevande detox e tanta acqua. Evitiamo magari per qualche giorno bibite gassate e alcolici, quello sì. Ma, tutto deve procedere per gradi, anche perché, alle porte, abbiamo ancora il Capodanno. E, relativo cenone della vigilia e pranzo dell’inizio. I nostri Esperti consigliano di inserire nella lista della spesa il rapanello, o rapa rossa. Ecco perché questa verdura deve accompagnarci a tavola dopo le feste ma non solo, analizzando le sue virtù benefiche.

Sport ma anche virilità

Negli ambienti sportivi, ma non solo, il rapanello è considerato un’arma segreta per le prestazioni fisiche soprattutto maschili. Dal punto di vista meramente agonistico, la rapa rossa infatti:

migliora il consumo di energie durante l’attività;

aumenta la pressione dello sforzo;

riduce la produzione di acido lattico, la cosiddetta “carne greve”.

Quindi, una bella insalata con la presenza di rapanelli, dopo una passeggiata post abbuffate è la soluzione ideale, naturale ed economica per migliorare la circolazione sanguigna.

Ricchissima di antiossidanti

Ecco perché questa verdura deve accompagnarci a tavola dopo le feste ma non solo, cercando di inserirsi nella nostra dieta settimanale. La rapa rossa non è solo benefica per gli sportivi e adatta alle prestazioni amorose. È particolarmente ricca di:

vitamine B ed E;

potassio e magnesio;

calcio e ferro;

fluoro e sodio;

flavonoidi e antiossidanti.

Questa specifica abbondanza di nutrienti fa sì che la rapa rossa e i rapanelli aiutino ad abbassare la pressione arteriosa, proteggano il fegato e favoriscano il metabolismo. Ciò significa, in parole povere, fornire agli organi interni maggiori difese immunitarie e permettere di innalzare delle barriere ai virus e alle infezioni.

La rapa rossa è costituita per il 90% di acqua e non contiene grassi. Attenzione però che, avendo zuccheri e molto calcio, non è consigliata ai diabetici e a coloro che soffrono di calcoli renali. Suggeriamo un interessante approfondimento sulle migliori tisane naturali per depurarci dopo i pranzi e le cene delle feste.

