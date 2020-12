Gli oggetti in legno sono molto delicati. Perciò con il legno non si scherza, pulire e lucidare non è affatto semplice. Di conseguenza, prima di usare prodotti comuni, meglio dare uno sguardo a cosa è indicato per quel tipo di legno. Onde evitare equivoci, i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa indicheranno determinati rimedi naturali in base al tipo di legno da trattare.

Acqua e aceto

Partiamo da acqua e aceto ideali per legno non grezzo e da non usare su parquet oliato. La soluzione aceto e acqua, perciò, va usata su legno di altro genere. Preparare una soluzione in parti uguali. Bagnare uno straccio con la soluzione, strizzare e passare sulla superficie. Asciugare con un panno morbido. Durante la fase di pulizia, ricordare di seguire le venature del legno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un’alternativa da prendere in considerazione è quella dell’olio extravergine d’oliva e aceto bianco. Creare una miscela con tre cucchiai di olio extravergine d’oliva ed un cucchiaio di aceto bianco. Se le superfici da pulire sono molte, aumentare le dosi, ovviamente mantenendo il loro rapporto. Bagnare un panno pulito con la soluzione ben mescolata e passare sulla superficie da pulire.

Acqua e sapone di Marsiglia

Quando abbiamo bisogno di pulire e lucidare legno grezzo, acqua e sapone di Marsiglia sono i prodotti ideali. Vediamo cosa fare prima di iniziare la pulizia. Spolverare bene la superficie, inumidire una spugna morbida o un panno liscio con acqua tiepida.

Attenzione a non prendere un panno che lascia pelucchi. Sfregare il panno sulla saponetta e strizzare per togliere gli eccessi di prodotto. Passare il panno sulla superficie da pulire seguendo le venature del legno. Procedere con il risciacquo che dovrà essere fatto con un panno pulito, inumidito e ben strizzato per evitare che un eccesso d’acqua gonfi il legno.

Talco, acqua e sapone di Marsiglia

Può essere aggiunto, ai prodotti già citati, anche il talco per eliminare una macchia dal legno grezzo. Coprire la macchia con del talco, prendere un panno di cotone e appoggiarla sopra al talco. A questo punto passare il ferro da stiro caldo. Togliere il telo ed aspirare il talco. Come abbiamo visto con il legno non si scherza, pulire e lucidare non è affatto semplice.