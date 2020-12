Lo sviluppo dell’economia circolare potrebbe far raddoppiare le quotazioni di Sicit Group, questa società è quella che si può considerare una multinazionale “tascabile” leader nel suo settore di riferimento con stabilimenti sparsi per il Mondo. Dal 1960, infatti, ritira e recupera gli scarti di produzione dell’industria conciaria e li trasforma in prodotti ad alto valore aggiunto: biostimolanti per l’agricoltura, ritardanti per l’industria del gesso e biofuel.

Rientra a pieno, titolo nel filone dell’economia circolare che è uno degli obiettivi dei Governi per un futuro più sostenibile.

La bontà dell’azienda si è vita anche durante il 2020. I primi 9 mesi dell’anno, infatti, hanno mostrato ricavi in crescita nonostante la pandemia. Inoltre Intesa Sanpaolo ha inserito Sicit Group nella sua pick list per il 2021 con un prezzo obiettivo di 13,7 euro. Per la media degli analisti il consenso è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione di circa il 10%.

I principali punti di forza del titolo sono la solidità finanziaria del gruppo e le prospettive di crescita degli utili. Questi ultimi, infatti, sono attesi crescere a un ritmo del 30% all’anno per i prossimi tre anni.

Lo sviluppo dell’economia circolare potrebbe far raddoppiare le quotazioni di Sicit Group: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Sicit Group (MIL:SICT) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a 11,80 euro in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time giornaliero

La tendenza in corso di breve termine è ribassista, ma sono ormai già tre sedute che le quotazioni si appoggiano sull’importante supporto in area 11,6 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera, confermata in quella successiva, potrebbe dare una forte accelerazione verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

La sua tenuta, invece, potrebbe far decollare le azioni verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata e, a seguire, da quelli indicati nel riquadro in rosso. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 11,8 euro.

Da notare che al momento lo Swing Indicator si trova in posizione short dai massimi in area 12 euro.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza è al rialzo sostenuta dal segnale dello Swing Indicator. Tuttavia va notato come la resistenza in area 12,3 euro stia frenando l’esplosione verso nuovi massimi storici. Nel caso in cui si assista a una chiusura settimanale superiore a 12,3 euro le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 15,5 euro, prima, e a seguire verso area 20,7 euro e 26 euro. Ci sono, quindi, tutte le potenziale per vedere il titolo più che raddoppiare le sue quotazioni.

Un forte indizio ribassista si avrebbe nel caso in cui lo Swing Indicator dovesse dare un segnale al ribasso.