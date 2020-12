“Prevenire è meglio che curare “. E, se lo dicevano coloro che hanno dominato il mondo fino ad allora conosciuto per mille anni, un fondo di verità ci sarà. In questo caso, vogliamo applicare il famoso motto latino alle possibili mangiate che faremo a tavola nei prossimi giorni. I nostri Esperti sono andati a scovare 4 tisane salvavita che ci permetteranno di smaltire le calorie e le abbuffate dei pranzi natalizi. Abbiamo volutamente scelto tisane naturali, in grado di andare non solo a liberare, ma anche a proteggere il nostro intestino.

Tisana all’alloro

Se proprio vogliamo rifarci al mondo latino, come non partire allora dalla pianta aromatica più utilizzata in quei tempi: l’alloro. Non solo guarniva le carni e le portate, ma cingeva anche il capo dei conquistatori e dei consoli, a riprova di quanto fosse importante. Per quanto ci riguarda, andremo a utilizzare l’alloro per migliorare metabolismo e digestione e togliere il “tappo” intestinale. Basterà semplicemente bollire qualche foglia e servirla, bevendola calda, assieme magari a del limone o del succo d’arancia per migliorarne l’aroma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La camomilla

Tra le 4 tisane salvavita che ci permetteranno di smaltire le calorie e le abbuffate dei pranzi natalizi, non dimentichiamo la classica camomilla. La conosciamo per le sue virtù rilassanti, ma non scordiamo che la camomilla, usata apposta per i bambini, è anche un ottimo digestivo naturale.

La menta

Delle foglie di menta, o i suoi estratti, acquistati in erboristeria, sono un rimedio antico e ancora valido per eliminare il famoso “sasso” sullo stomaco. A, patto però, facciamo attenzione, di non soffrire di colite, acidità di stomaco o reflusso gastroesofageo.

Acqua, limone e miele

Tre semplicissimi ma validissimi nutrienti naturali concentrati in un solo scopo: farci digerire. Acqua, limone e miele, il trio delle meraviglie, sempre a portata di mano e sempre utilissimo alla nostra digestione. Ricordiamo che il miele è un potente energetico, in grado anche di irrobustire le pareti dello stomaco e rinforzare l’intestino, prevenendone guai e malanni di stagione.

Approfondimento

Attenzione alle sostanze presenti in alcuni alimenti di cui ci cibiamo quotidianamente