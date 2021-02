Risparmiare è una prerogativa di tutti. Soprattutto in questo delicato momento storico.

La crisi economica si propaga come non mai ed il coronavirus non aiuta le famiglie italiane che cercano di ripartire.

Nel 2021, battezzato anno della speranza, gli sprechi non sono ammessi. Ed ecco che come per magia la saggezza delle massaie di un tempo arriva in soccorso anche questa volta.

La frutta, bene prezioso e molto amato, seppur di facile reperibilità in tutte le città italiane, in realtà ha visto triplicare il suo prezzo durante gli anni. Ed è per questo che prima di gettar nel cassonetto questa ricchezza naturale potrebbe essere opportuno capire se non può essere utilizzata e riciclata in altro modo.

Non accorgersi che la frutta sta maturando troppo è un’abitudine molto comune. Quando la frutta è troppo matura non si sa mai cosa fare. Tuttavia, esistono diversi piccoli stratagemmi per smaltire velocemente gli alimenti prima che sia troppo tardi.

Ecco perché quando la frutta è troppo matura conviene seguire questi semplici consigli

Primo rimedio per risparmiare riducendo gli sprechi è quello della preparazione di marmellate utilizzando, appunto, la frutta matura. Squisite e molto utili, le marmellate di frutta possono tranquillamente essere conservate per un intero anno negli appositi barattoli di vetro ermetici.

Per riciclare la banana, invece, che generalmente matura più velocemente rispetto ad altri frutti, sono molteplici le ricette che si possono scegliere. Tra gli innumerevoli usi alternativi c’è quello che vede la banana come sostituto delle uova nei dolci. Ottimo alimento che funge da collante tra gli ingredienti.

Consigliatissimi anche i pancake alle banane per una colazione sana ed economica.

Mai provati i famosi milkshake o frullati? Ebbene, con queste semplici bevande la frutta non verrà sprecata. Inoltre, in pochi minuti, si potrà gustare un bel mix ricco di vitamine e antiossidanti.

