La ricetta che la Redazione vuole proporre oggi ai suoi Lettori non ha bisogno di tante presentazioni. Contenuta nella lista dei grandi classici senza tempo, la torta pere e cioccolato rappresenta uno squisito momento di pura bontà.

Morbida e gustosa, la preparazione è davvero molto semplice. La particolarità di questa versione è l’assenza di farine raffinate. Una scelta, quella di optare per la farina integrale, che regala al dolce un tocco più rustico che ben si sposa con la consistenza delle pere e il gusto intenso del cioccolato fondente. Di seguito tutti gli ingredienti per conquistare grandi e piccini in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

a) 350 g di farina integrale 00;

b) 3 uova;

c) 150 g di zucchero;

d) 80 ml di olio di semi;

e) 90 g di latte;

f) 1 cucchiaino di cannella;

g) 1 bustina di lievito per dolci;

h) 1 pizzico di sale;

i) cioccolato fondente q.b.

Quando non si hanno idee per il dolce ecco una torta molto semplice da tenere a mente. Procedimento

Innanzitutto, inserire in una ciotola le uova e lavorarle con il latte. Mescolare ed aggiungere a filo anche l’olio. Solo dopo aggiungere lo zucchero e poi mescolare con cura per far amalgamare gli ingredienti.

Setacciare la farina ed unirla al composto. Stessa cosa per il lievito. Aggiungere successivamente anche un pizzico di sale e la cannella.

Prendere una mezza tavoletta di cioccolato fondente e ricavarne tante piccole scaglie. Aggiungerle al composto e mescolare.

A questo punto, sbucciare e tagliare a dadini le pere. Pian piano unirli al composto.

Infine, prendere una tortiera e rivestirla di carta da forno. Poi, versare il composto. Far cuocere in forno già caldo a 180° C per circa 40 massimo 45 minuti.

Una spolverata di zucchero a velo per un effetto più zuccherino prima di servire ed ecco che il gioco è fatto.

