Come scritto ieri sera e oggi riconfermiamo, il rialzo dei mercati azionari continua a rafforzarsi e ora punta a livelli interessanti. Da settimana prossima la polarità passerà da ribasso a rialzo ed il prossimo setup di prezzo e tempo scadrà giorno 8 marzo. Le attese sono comunque per un rialzo fino alla prima settimana del mese di agosto. Si partirà quindi forte al rialzo? Potrebbe essere possibile, ricordiamo infatti che da settimana prossima è atteso l’inizio di una fase direzionale che dovrebbe portare a formare i massimi annuali entro la prima settimana di agosto.

Alle ore 21:45 del 4 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

14.051

Eurostoxx Future

3.638

Ftse Mib Future

22.980

S&P 500 Index

3.855

Quindi, da oggi in poi si ragionerà in ottica rialzista, anche se attendiamo ulteriori conferme per questo scenario proprio dalla chiusura di contrattazione di domani.

La previsione annuale ora proietta rialzo fino ad agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Come al solito si procederà per step. Domani sera il rialzo degli ultimi giorni troverà conferma o meno e potremo quindi iniziare a ragionare in ottica di più ampio respiro e definire anche gli obiettivi di prezzo che potrebbero essere raggiunti da marzo in poi fino ad agosto.

Il rialzo dei mercati azionari continua a rafforzarsi e ora punta a livelli interessanti

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 5 febbraio inferiore a 13.853.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 5 febbraio inferiore a 3.589.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 5 febbraio inferiore a 22.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 5 febbraio inferiore a 3.815.

Oggi attendevamo possibili prese di beneficio ma dopo un inizio di contrattazione in leggera vendita, i mercati hanno mostrato molta forza. Questo significa che la volontà è di raggiungere nei prossimi mesi traguardi davvero interessanti

Si procederà per step. Ci aggiorneremo nel weekend.