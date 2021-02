Spesso siamo alla ricerca di ingegnosi metodi per avere un guadagno extra. C’è chi gioca alle scommesse, chi ha un doppio lavoro e chi si lancia in una carriera da influencer.

Pochi però sano che spesso in casa abbiamo dei tesori che valgono molto denaro, oggi vedremo perché potremo avere centinaia di euro nascosti in cantina e non saperlo.

Il vino del nonno ha un valore

Abbiamo visto in questo articolo come molti di noi hanno in casa un libro che può valere centinaia di euro e non lo sanno. Questo libro è molto richiesto sul mercato dei collezionisti, e ha decuplicato il prezzo in soli dieci anni.

Per quanto riguarda il vino e gli alcolici il discorso da fare è simile. Ci sono vini che una volta acquistati, molti anni fa, avevano un determinato valore e che ora lo hanno moltiplicato. Ci sono bottiglie che magari erano state acquistate dai nostri avi apposta per essere conservate e consegnate ai nipoti. Magari questo si è perso nella memoria della famiglia e ora queste bottiglie giacciono dimenticate in mezzo alla polvere.

Ora però sveleremo in che modo possiamo capire se le bottiglie che possediamo hanno un effettivo valore sul mercato.

Esistono numerosi siti internet che offrono un servizio di valutazione delle bottiglie. Sarà necessario contattare un esperto che potrà effettuare una valutazione in base all’età delle bottiglie, la sua rarità e la sua domanda sul mercato. Se saremo fortunati potremo guadagnare parecchie centinaia di euro, in caso contrario dovremo accontentarci di un brindisi con un vino d’antan.

Ecco perché potremo avere centinaia di euro nascosti in cantina e non saperlo

Abbiamo visto che grazie ai servizi di valutazione online possiamo contattare degli esperti che potranno dirci se mettere su eBay la vecchia bottiglia impolverata possa valere la pena.

Comunque sia sarà una buona occasione per mettere ordine nella cantina, il decluttering è sempre una buona idea.