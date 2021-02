Ciglia lunghe e folte sono essenziali per uno sguardo intenso e profondo. Molto dipende dalla genetica, per cui è possibile nascere con ciglia già perfette o dover ricorrere all’applicazione di cosmetici in grado di colmarne la mancanza. Uno degli elementi naturali in grado di far crescere notevolmente le ciglia, se applicato con costanza, è l’olio di ricino. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole illustrare come preparare un siero a base di elementi dal potere allungante e rinforzante. Questo siero allunga le ciglia ed è economico e semplicissimo da preparare.

Olio di ricino

Il protagonista è certamente l’olio di ricino, che è possibile acquistare in qualsiasi erboristeria più fornita o sul web. Spesso viene indicato con la denominazione anglosassone di “castor oil”, probabilmente perché esso rappresenta un valido sostituto vegetale al castoreo. Quest’ultimo è prodotto dalle ghiandole perinee del castoro e ha dei connotati olfattivi importanti. L’olio di ricino ha una consistenza simile a un gel, più che a un olio vero e proprio. Andranno bene 15 grammi di olio di ricino.

Olio di Argan

Il secondo elemento di questo siero è l’olio d’Argan. Questo trova mille impieghi nel mondo della bellezza e della cosmesi, giovando a pelle, capelli e persino alle ciglia. Il suo costo è di circa 6 o 7 euro per 100 grammi, ma le sue proprietà benefiche sono davvero tantissime. Ne basterà davvero poco per la preparazione del siero, all’incirca 8 grammi.

Vitamina E

La stessa piccola quantità è la dose perfetta anche per l’estratto di vitamina E, da acquistare online o nei negozi green più forniti. Anche la sua consistenza è simile a un gel o a un estratto denso. Per meglio diluirla con gli altri composti, consigliamo di aggiungerla solo in questa fase, successiva all’aggiunta dei due oli.

Olio di mandorla

Questo siero allunga le ciglia ed è economico e semplicissimo da preparare, ma abbisogna anche di una qualche profumazione. La Redazione ha scelto l’olio di mandorla, dal profumo intenso ma comunque ricco di tanti benefici anche per le ciglia. Altrimenti è possibile usare dell’olio d’oliva e aggiungere qualche goccia di aroma a piacere, come l’essenza di rosa o quella di lavanda. Bastano 8 grammi.

Applicazione

Consigliamo di applicare questo siero ogni notte, a pelle struccata, per 20 o 30 giorni. Lasciarlo in posa la notte e rimuoverlo la mattina. Durante l’applicazione fare molta attenzione a non entrare in contatto diretto con gli occhi, usare uno scovolino perfettamente pulito e asciutto.