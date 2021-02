Data la situazione critica dovuta alla pandemia di Covid 19 in cui ci troviamo sempre più persone si sono trovate in situazioni critiche. Date le restrizioni è possibile che tutti noi ci siamo trovati in una situazione di emergenza ed impossibilitati a ricevere il necessario aiuto.

Oggi parleremo di una questione delicata come la necessità di avere medicine in fretta e vedremo come farsi consegnare i farmaci a domicilio in due mosse.

Le app del cibo ci salvano

L’utilizzo di applicazioni di consegne a domicilio è entrato nelle nostre vite in maniera preponderante da un anno a questa parte. Ma se tutti sappiamo quanto sia facile ordinare un pasto al ristorante ed averlo in venti minuti sulle nostre tavole, pochi sanno che queste applicazioni possono anche salvarci la vita.

Molte farmacie italiane si sono affiliate all’app della startup Glovo per permettere la consegna a domicilio dei farmaci. In questo modo potremo avere i nostri farmiaci, anche se siamo bloccati in casa ed impossibilitati ad uscire. Basterà ordinare quello di cui abbiamo bisogno sull’app e dopo aver effettuato il pagamento elettronico l’ordine verrà evaso e in pochi minuti avremo i farmaci a casa nostra. Questo sistema ci permette di risparmiare tempo ed evitare i rischi della fila in farmacia.

Questo servizio è molto efficiente e per questo motivo sempre più italiani o hanno scelto per i propri acquisti.

Se siamo in una situazione critica di salute, ricordiamoci che il medico di famiglia non può rifiutarsi di venire a visitarci, come abbiamo visto in questo articolo.

Ecco come farsi consegnare i farmaci a domicilio in due mosse

Abbiamo visto come le app di cibo a domicilio possono essere molto utili anche in altre situazioni. Se siamo soli e impossibilitati ad uscire di casa ora grazie alla tecnologia abbiamo una soluzione che potrà migliorarci la vita. Chi è che oserà ancora dire che la tecnologia ha solo degli svantaggi?