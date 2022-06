Con l’arrivo dell’estate abbiamo tutti tirato fuori dall’armadio le calzature estive, come sandali e infradito. Ma molti non osano indossarle perché i loro piedi presentano un fastidioso problema: i talloni screpolati. I talloni screpolati, con pelle inspessita o addirittura con spaccature sono un problema molto frequente (assicuriamoci che non siano causati da una carenza vitaminica piuttosto comune), e si presentano in particolar modo quando il clima è caldo e secco. Per rimediare al problema, molti ricorrono a un metodo poco delicato: la rimozione meccanica delle cellule morte tramite una lima apposita. Purtroppo però, se i nostri talloni sono molto screpolati e presentano fessure profonde, l’uso della lima rischia di essere controproducente. Vediamo perché e cosa dovremmo invece fare per eliminare il problema.

Perché la lima può essere controproducente

La rimozione di pelle morta tramite una lima per i piedi rischia in alcuni casi di essere controproducente per un semplice motivo: la pelle subisce un trauma improvviso, che spinge la nostra cute a produrre ancora più cellule nel tentativo di difendersi. In questo modo, invece di eliminare il problema, rischiamo a lungo andare di renderlo ancora più grave, provocando ulteriore ispessimento dello strato corneo più esterno. Dunque che cosa dovremmo fare?

Ecco perché per talloni spaccati e screpolati la lima è controproducente, dovremmo invece usare questo rimedio della nonna

Il rimedio più efficace per i talloni screpolati o spaccati è uno solo: l’idratazione. Ovviamente prevenire è meglio che curare e se i nostri piedi sono in buone condizioni, preserviamoli durante l’estate applicando una crema idratante sui talloni, magari alla sera prima di andare a letto. Ma se il danno è già fatto e i nostri piedi sono in pessime condizioni, che cosa dovremmo fare?

Già le nostre nonne usavano questo metodo

Ecco perché per talloni spaccati e screpolati non dovremmo usare la lima. Ma cosa è meglio fare? Il metodo che si utilizza da decenni per eliminare le ragadi del tallone e la pelle indurita e screpolata è uno solo: l’uso di calzini aderenti durante la notte intrisi di creme così dette “occlusive”, cioè che non permettono alla pelle di seccarsi, e la aiutano a mantenere idratazione ed elasticità. La più famosa di queste creme è la classicissima vaselina. Ma anche la lanolina o gli oli minerali possono svolgere questa funzione. Procediamo quindi in questo modo: applichiamo una generosissima dose di vaselina o altra crema occlusiva sui talloni prima di andare a letto, poi indossiamo delle calze di cotone aderenti e teniamole per tutta la notte. Nel giro di qualche giorno i nostri talloni torneranno morbidi e idratati.

