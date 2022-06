Né Sicilia né Sardegna ma queste mete italiane offrono spiagge meravigliose e mare cristallino a prezzi contenuti

Quando pensiamo ad una vacanza da sogno tendiamo sempre a prendere in considerazione mete esotiche e lontane. Caraibi, Maldive, Seychelles sono tutte tappe a cui molti ambiscono per passare una vacanza indimenticabile. Tuttavia, come abbiamo più volte visto nelle nostre pubblicazioni, non serve raggiungere l’altra parte del Mondo per una vacanza paradisiaca. Ultimamente abbiamo trattato di mete più prossime all’Italia per trascorrere delle vacanze di gran livello ma a buon mercato. Ad esempio se siamo alla ricerca di panorami mozzafiato e spiagge di sabbia finissima potrebbe essere una buona soluzione la bassa Andalusia.

Spesso, però, tendiamo a sottostimare le bellezze nostrane non prendendo in considerazione tutto il bello che c’è da scoprire. Le meraviglie di Sicilia e Sardegna sono indiscutibili, ad esempio, anche se ormai i prezzi sembrano essere aumentati a dismisura. Ecco perché, se volessimo uscire un po’ dalle solite mete salvando il portafogli, i posti da visitare non sono né Sicilia né Sardegna.

Il Paese più bello del Mondo

Per quanto complicato, il nostro è il Paese più bello del Mondo ed ogni zona è uno spettacolo indimenticabile, anche quelle meno considerate. È un esempio la bellissima Basilicata, terra ricca di storia, cultura, mare da favola e cibo squisito. Oltre alla bellissima città di Matera, spettacolo suggestivo e unico al Mondo, la Basilicata offre anche spiagge splendide. In provincia di Matera, ad esempio, è presente la spiaggia di Metaponto, spiaggia sabbiosa e dal mare cristallino. È la maggiormente attrezzata sia sul mare che in termini di servizi di pernottamento. Questa località, inoltre, è anche quella che ospita i resti più significativi della Magna Grecia.

Spostandoci invece sulla parte tirrenica, troviamo la bellissima spiaggia di Policoro. Immersa nel verde del bosco, anche qui troviamo spiagge sabbiose dai bassi fondali, con acqua limpida e panorami incantevoli. Questa zona inoltre ospita e protegge tantissime specie animali e vegetali e, addirittura, le tartarughe marine vengono qui a deporre le loro uova.

Né Sicilia né Sardegna ma queste mete italiane offrono spiagge meravigliose e mare cristallino a prezzi contenuti

Passiamo ora ad una località vicina. Anche se spesso ironizziamo sulla presunta esistenza del Molise, questo non solo esiste, ma vanta delle bellezze uniche. Questa Regione ha lo sbocco sul mare più piccolo d’Italia ma è quanto di meglio per chi cerca spiagge incontaminate ed una vacanza di relax. Qui la vegetazione è generosa ed il mare è intervallato dalla roccia giocando suggestivi effetti visivi. Le spiagge da non perdere sono indubbiamente quelle di Termoli, Rio Vivo e Sant’Antonio da cui è possibile raggiungere le bellissime isole Tremiti.

Ma se cercassimo qualcosa di più selvaggio, dovremmo prendere in considerazione Marina di Petacciato. Immersa nella natura, questa spiaggia tranquilla e selvaggi è raggiungibile attraversando un suggestivo percorso attraverso la natura.

Lettura consigliata

Vicino all’Italia è nascosto uno dei posti più belli del Mondo tra verde, laghi e cascate da visitare assolutamente