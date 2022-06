Nel nostro Mondo razionale, l’emozione e l’intuizione spesso non vengono affatto considerate. Ma il subconscio può aiutarci spesso a prendere la decisione giusta e a raggiungere obiettivi che mai ci saremmo aspettati.

L’inconscio, chiamato anche intuito o sesto senso, è quella sensazione che ci dà l’impressione di sapere qual è la decisione giusta senza alcuna apparente ragione razionale e reale.

Lo psichiatra Carl Gustav Jung e la psicologa e psicoterapeuta Ruth Cohn si sono dedicati al fenomeno dell’intuizione da una prospettiva scientifica. È emerso che il potere dell’inconscio e dell’intuizione è enorme.

Per Jung, l’intuizione è una delle quattro capacità psichiche umane insieme alla percezione sensoriale, al pensiero e al sentimento. I due scienziati descrivono l’intuizione con le seguenti caratteristiche:

appare senza preavviso;

ci dà un senso di certezza;

è una sensazione viscerale che proviene dall’inconscio.

I processi intuitivi funzionano molto più velocemente dell’elaborazione razionale del cervello.

L’inconscio e l’intuizione assumono molte forme

L’inconscio e l’intuizione possono darci una realizzazione o un’interpretazione improvvisa di una situazione; a volte possono darci anche una premonizione. Troviamo intuitivamente soluzioni creative ai problemi e inconsciamente agiamo di conseguenza.

L’intuito è importante nel lavoro, nelle relazioni interpersonali, ma anche nello sport. Spesso si tratta di semplici regole pratiche che abbiamo memorizzato inconsciamente, grazie alle nostre esperienze.

Il potere dell’inconscio e dell’intuizione, pochi immaginano i motivi per cui siano così importanti e cosa si può ottenere

Spesso ci si chiede se è necessario prendere una decisione ponderata e razionale o fidarsi del proprio istinto.

Molti studi sarebbero giunti alla conclusione che le persone che prendono decisioni inconsce e intuitive sono più felici e più ottimiste. Questo secondo uno studio effettuato dallo psicologo Gerd Gigerenzer.

La forza del pensiero cosciente è la precisione. L’inconscio, invece, è molto più impreciso, ma tiene conto del quadro più ampio. Ciò significa che, specialmente in situazioni complesse in cui non si può pensare razionalmente a tutti i dettagli, una decisione intuitiva può spesso essere quella migliore.

Il modo in cui funziona la nostra intuizione dipende anche dalle nostre esperienze. In un’area in cui abbiamo molte conoscenze, le decisioni intuitive ci vengono più facili e, nella maggior parte dei casi, hanno più successo.

L’intuito ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi perché è strettamente collegato a una legge universale, la legge dell’attrazione.

Si può imparare ad esercitare l’intuito?

L’intuizione è solo in parte innata, ma per la maggior parte delle persone nasce dalle esperienze che si sono avute nella vita. L’inconscio è il risultato di una conoscenza profonda del cervello dei ricordi e delle esperienze che abbiamo raccolto nella vita.

Ecco perché l’intuito e il’inconscio possono essere allenati. Innanzitutto è importante avere una mente calma, rilassata e aperta, entrare praticamente in empatia con il proprio inconscio.

L’intuizione dipenderà dalla conoscenza e dalle esperienze che abbiamo interiorizzato. Servono come base di valutazione inconscia per una decisione o un’azione intuitiva. Basti pensare all’atleta che intuitivamente prende la palla. Più ha imparato e si è allenato, più bravo sarà.

Anche l’empatia è una chiave per il funzionamento delle intuizioni, perché queste ultime hanno molto a che fare con la capacità di connessione con se stessi e con gli altri.

E ultimo ma non meno importante esercizio da fare è lasciare spazio al proprio istinto. Chiedere a se stessi cosa si pensa, cosa si vuole davvero.

Il potere dell’inconscio e dell’intuizione ci aiuterà a sviluppare il nostro istinto e se ci fidiamo di esso raggiungeremo obbiettivi inimmaginabili.

