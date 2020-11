Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i fastidi più comuni portati dalla stagione fredda, ci sono sicuramente i problemi alla pelle. Mani e labbra screpolate ci affliggono particolarmente durante l’inverno, quando non è soltanto l’aria fredda a creare fastidi, ma spesso anche la secchezza degli ambienti domestici in cui trascorriamo la maggior parte del tempo.

Come tutti sanno, utilizzare con costanza una buona crema idratante specifica per le mani è uno dei rimedi più efficaci contro questo fastidio stagione (ecco altri consigli per proteggere le mani durante l’inverno). Ma purtroppo, la crema idratante non basta da sola per prevenire screpolature e spaccature della pelle delicata delle mani. E se la crema non basta, ecco la cosa più importante da fare per evitare le mani secche.

Asciugare sempre le mani accuratamente

La cosa più importante da fare per evitare le mani secche consiste in una semplice modifica alla nostra routine quotidiana quando ci laviamo le mani. Anche a causa dell’avvento del coronavirus, è assolutamente fondamentali lavarsi le mani con frequenza. Ma come tutti sappiamo un lavaggio frequente e approfondito delle mani può causare screpolature e secchezza alla pelle. Questi inconvenienti sono amplificati da una cattiva abitudine che molti hanno e che contribuisce a causare secchezza della pelle. Si tratta di non asciugarsi accuratamente le mani dopo averle lavate.

Perché è importante l’asciugatura

La crema da sola non basta, ecco la cosa più importante da fare per evitare le mani secche: asciugarsi accuratamente le mani dopo ogni lavaggio, prima di procedere all’applicazione della crema idratante. Se la superficie delle mani resta umida, infatti, è più esposta a rischio di secchezza e spaccature della pelle. L’acqua infatti, non basta per tener idratata la pelle delle nostre mani, e in questo caso potrebbe addirittura portare al risultato opposto di renderle più secche e più fredde durante l’evaporazione.

Inoltre, è stato scoperto che le mani bagnate contribuiscono alla diffusione di germi e batteri molto più delle mani asciutte. Un altro buon motivo per asciugare sempre le mani.