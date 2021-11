Quasi tutti fanno attenzione alla stagionalità quando si tratta di comprare frutta e verdura. Ma molti non ci fanno caso quando acquistano il pesce. Eppure è importante: ecco perché novembre è il mese migliore per gustare questo pesce magro ma ricco di benefici.

Un pesce dalle tante proprietà nutritive

Il mese di novembre regala tanti prodotti di stagione importanti per la salute. Per esempio il cavolfiore, da cucinare con una ricetta sfiziosa che lo renderà apprezzato da grandi e piccini. Oppure un benefico frutto autunnale di cui non si butta via niente, neanche la buccia.

Oltre a frutta e verdura, è importante comprare anche il pesce di stagione. Infatti rispettare la stagionalità del pesce permette di spendere meno e garantirsi una maggiore freschezza, privilegiando le specie pescate nel Mediterraneo. Inoltre si tratta di una scelta più rispettosa dell’ambiente.

Fra i pesci autunnali c’è sicuramente la spigola, detta anche branzino. Questo prodotto appartiene alla categoria dei pesci magri: 100 grammi di spigola apportano infatti 149 calorie. Ma, allo stesso tempo, la spigola è ricca di nutrienti importanti.

In particolare, come spiegano gli esperti, la spigola è un’ottima fonte di fosforo, un minerale importante per mantenere in salute i denti e le ossa. Peraltro questa sostanza aiuta l’organismo a sfruttare al meglio la vitamine B1 e a trasformare il cibo nell’energia necessaria per affrontare la giornata.

Un altro sale minerale che si trova in questo pesce è il calcio. Anche in questo caso si tratta di un nutriente fondamentale per ossa e denti.

Infine, la spigola contiene tracce di vitamina A e vitamina C, un importante antiossidante che aiuta ad innalzare le difese immunitarie.

Insomma, mangiare la spigola fa sicuramente bene alla salute. Ma perché bisognerebbe comprarlo a novembre?

Ecco perché novembre è il mese migliore per gustare questo pesce magro ma ricco di benefici

La spigola è disponibile sui banchi del supermercato tutto l’anno, ma si tratta perlopiù di pesce d’allevamento. Le spigole selvatiche invece sono di qualità più elevata e novembre è proprio il loro mese. Infatti questi pesci si avvicinano alla costa all’inizio della stagione fredda per riprodursi, e possono dunque essere pescati.

Il gusto varia a seconda della zona di pesca. Infatti i branzini della Sardegna sono particolarmente saporiti, mentre quelli dell’Adriatico sono più delicati.

In ogni caso, qualunque branzino si scelga, sarà delizioso in carpaccio, in un primo piatto oppure arrosto o in padella.

