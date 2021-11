I paesi del Nord si sono specializzati nella realizzazione di dolci in base ai pochi frutti che riuscivano a crescere in quelle terre. Le mele sono sicuramente in cima a questa lista e hanno ispirato una lunga serie di prelibatezze, come questo gustosissimo e velocissimo crumble di mele. Oggi vedremo come realizzare un’alternativa alla classica torta della nonna. Ecco la torta viennese alle mele con pasta frolla croccante ed elegante per conquistare tutti.

Ingredienti

320 g di farina;

230 g di zucchero semolato;

165 g di burro;

2 uova e 1 tuorlo;

1 limone;

4 mele;

100 g di uvette;

4 savoiardi;

100 g di gherigli di noce;

sale

La torta viennese alle mele con pasta frolla croccante ed elegante per conquistare tutti

Per prima cosa dobbiamo preparare la base della nostra torta, e cioè la pasta frolla. Sul piano di lavoro mettiamo la farina creando una fontana. Al suo centro mettiamo le due uova, 150 grammi di zucchero, la buccia di limone grattugiata e un pizzico di sale. Con le mani o una forchetta partiamo dal centro incorporando sempre più farina. Continuiamo così fino ad aver creato una sorta di sabbia. A questo punto uniamo 160 grammi di burro morbido tagliato a pezzetti. Incorporiamo il burro alla nostra sabbia di farina fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Mettiamolo a riposare in frigo per un’ora mentre ci dedichiamo al ripieno della nostra torta.

Laviamo le mele e sbucciamole. Su un tagliere affettiamo le mele a tocchetti più o meno della stessa dimensione. Mettiamoli in una terrina insieme al succo di limone, i savoiardi sbriciolati e i gherigli di noce, che oltre ad aggiungere gusto e consistenza, sarebbero anche efficaci contro il colesterolo. Questi ultimi dobbiamo tritarli grossolanamente prima di aggiungerli al composto. Adesso strizziamo le uvette che avevamo messo in ammollo in un po’ d’acqua e aggiungiamole alle mele. Adesso aggiungiamo il resto dello zucchero e un cucchiaio di burro fuso. Mescoliamo il tutto e mettiamo da parte.

Prendiamo la pasta frolla dal frigo stendiamola con un mattarello su un piano di lavoro infarinato. Creiamo uno spessore di circa 1 cm e foderiamo uno stampo da torta imburrato e infarinato creando anche i bordi. Versiamo le nostre mele e copriamole con un altro strato di frolla. Cerchiamo di creare uno spessore uniforme così da avere una cottura altrettanto uniforme. Mettiamo la nostra torta in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. Come sempre, lasciamo intiepidire la torta prima di servirla, magari abbinata a una pallina di gelato alla vaniglia.

