Considerato il frutto tipico autunnale in realtà non lo è, poiché quello che mangiamo è il seme. Il frutto dell’albero è quello spinoso che lo contiene. Alto valore nutrizionale, fonte di fibre e povera di grassi, apporta proteine di grande qualità. È inoltre un concentrato di zuccheri, che si può gustare in tanti modi e può addirittura sostituire un pasto completo, in taluni casi. Stiamo ovviamente parlando della castagna, uno dei simboli del passaggio dall’estate all’autunno.

Con questa dolcissima e amatissima leccornia oggi suggeriamo di preparare un primo da leccarsi i baffi. Andremo a sfruttare la farina che si ricava dalle castagne, la base di torte come il castagnaccio, che si può utilizzare anche per gnocchi e ravioli. I maltagliati di castagne con panna e salsiccia faranno sicuramente ingolosire i nostri commensali. Infatti, chi mangia questa succulenta delizia con castagne e salsiccia farà sicuramente estasiare di piacere il palato dei propri commensali.

Ingredienti

Andiamo a vedere quali ingredienti servono per la loro preparazione:

250 grammi di farina di castagne;

150 grammi di farina bianca;

2 uova;

noce moscata;

200 ml di panna fresca;

un rametto di rosmarino;

20 grammi di pecorino romano;

50 grammi di salsiccia;

Olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Iniziamo setacciando le due farine. Formiamo quindi una fontana su una spianatoia. Cospargere con un pizzico di sale e spolverare con la noce moscata. Se amiamo il suo aroma, possiamo farlo anche abbondantemente. In una terrina sbattiamo le uova, poi le uniamo alla farina. Iniziamo ad amalgamare bene con le mani. Volendo, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di acqua tiepida per favorire la creazione di un composto liscio e consistente. Lo lavoriamo per qualche minuto, poi andremo a formare una palla. La copriamo con della pellicola o della carta stagnola e la faremo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Passato questo periodo, tiriamo fuori la nostra pasta dal frigorifero e stendiamola bene con un mattarello. Possiamo, a questo punto, prendere una rotella e cominciare a tagliarla nel modo in cui più ci aggrada. I maltagliati, infatti, non hanno una forma prestabilita e possiamo decidere noi la tipologia che potranno assumere. Possiamo farne di piccoli, più grandi, unire tra loro le estremità. Insomma, possiamo sbizzarrirci. Dopodiché li lasceremo asciugare su un canovaccio asciutto per almeno un’ora.

Ci concentriamo quindi sul condimento. Andiamo a scaldare, in una padella la salsiccia con una goccia d’olio extravergine di oliva. Scottiamo leggermente, poi aggiungiamo la panna fresca con il rosmarino, il sale, un pizzico di pepe e una grattata di noce moscata.

Dopo che i nostri maltagliati saranno asciutti, possiamo portare a ebollizione l’acqua, salarla e cuocerli, fino a quando non saliranno a galla. Li scoliamo e li andremo a unire alla padella con panna e salsiccia. Facciamo saltare la pasta per un paio di minuti, aggiungendo mezzo bicchiere di acqua della cottura.

Il tocco finale sarà quello di grattugiare dell’abbondante pecorino romano, prima di servire in tavola.