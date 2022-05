I cani hanno milioni di pregi. Sono affettuosi, intelligenti, fedeli e ci regalano amore incondizionato. Purtroppo, però, hanno anche un difetto. Ovvero non hanno il dono della parola. Un problema che si pone soprattutto quando non capiamo alcuni comportamenti del nostro amico a 4 zampe. Spesso non riusciamo a interpretare l’abitudine di guardare fuori dalla finestra. Oppure quella di mangiare la terra durante le passeggiate. O ancora ci stupiamo dei movimenti che Fido fa durante il sonno. Niente paura. Ecco perché il cane scalcia, mugola e trema durante la notte. Ma soprattutto ecco quando dovremmo preoccuparci e rivolgerci al veterinario di fiducia.

Cosa fare se si muove e trema mentre dorme

Chi ha un cane si sarà sicuramente accorto che il suo fedele compagno alcune notti mugola, inizia a tremare o a muovere le zampe. Il motivo di questi strani comportamenti è più banale di quello che crediamo. Così come accade per gli esseri umani, anche Fido sogna.

E spesso i suoi sogni sono incentrati su momenti di caccia, di gioco o di corse a perdifiato. Quindi non dobbiamo preoccuparci in maniera eccessiva. Evitiamo anche di svegliare l’animale per provare a calmarlo. Otterremo solo l’effetto opposto e disturberemo il suo sonno.

Ecco perché il cane scalcia, mugola e trema quando dorme e i casi in cui dovremmo preoccuparci e chiedere aiuto al veterinario

Se il tremore e gli spasmi sono comportamenti che rientrano nella norma, non è così quando questi sintomi si prolungano nel tempo. Oppure se continuano anche quando il cane è sveglio. Nel migliore dei casi l’animale potrebbe semplicemente avere freddo. Nel peggiore potrebbe essere il sintomo di una delle malattie neurologiche di cui possono soffrire i cani. Se abbiamo dubbi o notiamo qualcosa di sospetto, dobbiamo immediatamente recarci dal veterinario.

Idem se gli spasmi notturni sono forti e non si arrestano dopo pochi minuti. Oppure se a questi si accompagna una perdita improvvisa di urina. In questo caso la causa potrebbe essere un disturbo intestinale oppure un’intossicazione.

Mugolio, sintomi di disagio e movimenti improvvisi potrebbero essere causati anche dalle apnee notturne. Anche i cani possono soffrirne e di solito si accompagnano ad altri segnali come l’agitazione, il russare molto forte e l’insonnia.

Anche in questo caso la strada obbligata è quella del consulto con uno specialista. Le apnee potrebbero essere causate da allergie stagionali, obesità e ostruzioni delle vie nasali. Spetterà al veterinario capire qual è la causa e decidere se l’animale ha bisogno di una cura farmacologica o di un intervento chirurgico.

