Se il nostro cane ha il pelo bianco, forse avremo notato uno strano fenomeno che si verifica soprattutto d’estate. Il pelo intorno alla bocca, sotto gli occhi, sulle zampe e a volte anche in altre parti del corpo diventa color marrone chiaro. Potremmo inizialmente pensare che si tratti di terra, polvere e sporco, ma in realtà non è così: è il pelo stesso ad aver cambiato colore. Ma qual è la soluzione del mistero? E soprattutto, c’è da preoccuparsi? Vediamo perché avviene questo fenomeno curioso.

Succede in tutti i cani ma lo notiamo solo su quelli dal pelo bianco

La verità è che queste macchie marroni si sviluppano sui cani di qualsiasi colore, ma ovviamente sono più visibili se il nostro Fido ha il pelo bianco o chiaro. Ma qual è la loro origine? Semplice: queste macchie si formano nei punti in cui la saliva o le lacrime del cane entrano a contatto con il pelo. Questo avviene perché la saliva e le lacrime contengono sostanze ferrose che, a contatto con l’aria, si ossidano e diventano di color marrone rossiccio.

Ecco perché i cani dal pelo bianco possono sviluppare macchie marroni su muso e zampe durante l’estate

Queste macchie marroni dovute alla saliva e alle lacrime del cane compaiono nei punti in cui il cane si lecca, soprattutto le zampe e la zona intorno alla bocca. Sono particolarmente visibili d’estate sia perché i cani tendono a leccarsi di più per rinfrescarsi, sia perché l’esposizione al sole fa ossidare più in fretta le molecole ferrose presenti nella saliva. Ma è possibile liberarsene e far tornare il pelo del cane bianco candido?

Come eliminare le macchie

Ecco perché i cani dal pelo bianco possono avere macchie marroni su muso e zampe: è colpa della saliva. Ma come possiamo rimuovere queste macchie? Il modo più semplice e veloce per rimuovere le macchie marroni, senza infastidire troppo il cane e in maniera naturale, è usare l’acqua ossigenata. Imbeviamo un batuffolo con dell’acqua ossigenata e strofiniamolo delicatamente sulle aree bagnate del pelo. Lasciamo agire per circa un’ora, poi risciacquiamo con acqua fresca. Se le macchie non vanno via, proviamo con una pasta di bicarbonato e acqua, ma facciamo la massima attenzione che il cane non la lecchi. In ogni caso, le macchie marroni dovute alla saliva non sono nulla di cui preoccuparsi, e rappresentano soltanto un problema estetico. Se però notiamo che il nostro cane si lecca continuamente le zampe, facendole diventare marroni, questo potrebbe essere dovuto a problemi di ansia.

