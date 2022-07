Scappiamo dal caldo della città per questa valle italiana meravigliosa con un fresco venticello e un fiume importantissimo

Come tutti sappiamo quando fa caldo andiamo al mare. Pochi italiani scelgono i laghi e in pochissimi pensano che in realtà c’è ancora una bellissima alternativa da prendere in considerazione. Parliamo delle montagne, ma non delle cime altissime delle Alpi o impervie degli Appennini. Parliamo soprattutto delle valli, luoghi meravigliosi in cui i fiumi che scendono dai ghiacciai si incanalano per scorrere fino al mare. In Piemonte ce n’è una che presenta davvero tantissime attività e molti borghi da conoscere che sono perfetti per riposare e per rinfrescarci. Infatti, scappiamo dal caldo della città per questa valle italiana che è ideale per una domenica più fresca del solito.

La media valle del fiume più lungo d’Italia

Il Po è quel fiume che studiamo tutti a scuola. Sappiamo che è il più lungo d’Italia e che attraversa la pianura che porta il suo nome. Chi però non vive in Piemonte raramente sa che la valle da cui sorge è bellissima. Crissolo è il comune alpino che copre amministrativamente il Pian del Re, luogo esatto in cui nasce il Po. Tuttavia, prima di arrivare a Crissolo da Saluzzo ci si inerpica in una stradina molto comoda che passa per dei borghi davvero belli.

Il primo è Martiniana Po, cittadina che si erge sulle colline prealpine che portano proprio al Monviso. Nella cittadina c’è un ecomuseo e dalla strada che la attraversa si può apprezzare tutta la bassa valle.

Scappiamo dal caldo della città per questa valle italiana meravigliosa con un fresco venticello e fiume importantissimo

Proseguendo verso Crissolo però possiamo trovare altri borghi, come Gambasca e Sanfront. Ci troviamo proprio a metà tra la montagna di Leonardo, il Monbracco, e le colline che portano al Monviso. Entrambe le cittadine sono molto fresche e dal loro centro partono moltissimi sentieri che portano in boschi molto suggestivi. Tipica del luogo è la ricerca del fungo porcino, che troviamo anche nei loro mercati coperti del centro. Proseguendo ancora troviamo un borgo un po’ più grande degli altri che si chiama Paesana. Nel suo centro ci sono moltissimi alberghi e ristoranti che possono soddisfare le esigenze di tutti. Dai ristoranti più raffinati alle taverne più popolari Paesana è proprio il luogo ideale per godersi la frescura del Po.

