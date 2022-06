Chi condivide la propria vita e la propria casa con un amico canino sa che spesso si manifesta un fastidioso problema: il pelo del nostro cane può emettere un odore tutt’altro che piacevole. Le cause possono essere molteplici, da una passeggiata nella natura in cui il cane si è rotolato in qualcosa di disgustoso, alle carenze nella dieta. La causa più comune del cattivo odore è però un’altra, e ha a che fare con la saliva del cane. Per mantenere una corretta igiene, è fondamentale che il nostro Fido faccia il bagno regolarmente, usando soltanto detergenti adatti agli animali. Ma se abbiamo bisogno di una soluzione provvisoria in attesa del prossimo bagno, come possiamo eliminare la puzza dal pelo in maniera efficace ma senza prodotti aggressivi? La soluzione c’è.

Perché le salviette non vanno bene

Molti utilizzano le classiche salviette profumate per eliminare la puzza di cane. Ma queste non vanno bene per due motivi: innanzitutto possono contenere sostanze nocive se ingerite. Leccandosi il pelo, i cani potrebbero assumere queste sostanze tutt’altro che salutari. In secondo luogo, le salviette profumate alterano troppo l’odore naturale del cane, e se usate spesso possono creare un vero fastidio a Fido. Ma allora come eliminare l’odore in maniera più naturale?

Molti usano le salviette per profumare il cane ma è un errore, ecco come eliminare l’odore dal pelo in un secondo senza lavarlo

La soluzione è semplice: per mettere una toppa provvisoria al problema, in attesa di fare il bagno a Fido, dovremmo usare un ingrediente naturale, cioè l’aceto. L’aceto è un anti-puzza naturale, in quantità moderate non fa male al cane, e il suo odore pungente si dissipa in fretta dal pelo del nostro amico.

Strofiniamo il pelo con stracci imbevuti di acqua e aceto

Molti usano le salviette per profumare il cane, ma uno straccio imbevuto di acqua e aceto è una scelta di gran lunga migliore. Prepariamo un misto di acqua e aceto in proporzioni uguali e imbeviamo uno straccio. Poi strizziamolo e strofiniamo vigorosamente il cane per eliminare ogni traccia di sporco e di cattivo odore. Possiamo anche preparare l’acqua e l’aceto in anticipo e metterli in uno spruzzino da tenere vicino alla porta per pulire il cane immediatamente al ritorno da una passeggiata. L’odore dell’aceto sparirà dal pelo nel giro di qualche minuto, e il cane sarà inodore e pulito, senza usare prodotti dannosi.

