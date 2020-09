Ecco perché dovresti provar a cucinare questo tipo speciale di pane in casa

Il pane fatto in casa fa parte della nostra tradizione. Le nostre nonne, e prima di loro le bisnonne e così via, hanno tramandato alle nuove generazioni diversi tipi di ricette. Quindi, riprendendo vecchi libri di cucina, molti di noi sanno come fare il pane in casa. Ma a volte, accanto alla tradizione, è giusto anche inserire l’innovazione. Infatti, nel corso degli anni, sono nate delle ricette davvero interessanti e gustose. Molte di queste, poi, sono state ideate grazie alle nuove conoscenze della scienza. Oggi vogliamo proportene una in particolare. Ecco perché dovresti provare a cucinare questo tipo speciale di pane in casa.

Pane viola, ecco la ricetta innovativa che dovresti assolutamente provare

Il pane viola, nell’ultimo periodo, sta davvero spopolando. Si tratta infatti di una ricetta che apporta dei benefici incredibili al nostro organismo. Ideato dallo scienziato della National University di Singapore Zhou Weibiao, questo tipo di pane ha delle proprietà fantastiche. Prima di tutto, si tratta di un alimento antiossidante e antinfiammatorio. Questo grazie alla presenza delle antocianine! Altro punto a favore è il suo indice glicemico. Si calcola, infatti, che la digestione viene ridotta del 20% rispetto al pane bianco! Insomma, un vero e proprio salto nel futuro per la cucina! Ecco perché dovresti provare a cucinare questo tipo speciale di pane in casa! E, per farlo, c’è un modo semplice e veloce. Vediamo quale.

La ricetta per il pane viola fatto in casa

L’ingrediente principale di questa ricetta sarà una semplice patata dolce. Fanne bollire 400 gr e, una volta lessata, inizia a schiacciarla. Ora, aggiungi la patata alla farina con cui solitamente prepari il pane. Noterai da subito il colore viola. Questo perché la patata è ricca di antocianine! E, come accennavamo prima, sono proprio loro a conferire tutte le proprietà benefiche a questo pane!

Ora, non dovrai fare altro che seguire la ricetta classica del pane fatto in casa. Il risultato sarà davvero strabiliante. Vedrai il tuo pane viola direttamente sulla tua tavola. E, ora che ne conosci tutti i benefici, non puoi non provarlo!