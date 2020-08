Questa sera in “Come preparare la panna cotta, ecco la ricetta classica pronta in pochi minuti” ti proponiamo un dolce al cucchiaio tipico della cucina piemontese.

Pronto in pochi minuti, questo dessert è spesso confuso con il budino a causa della sua consistenza densa e vellutata. Squisita al naturale, la panna cotta è adatta anche ad essere accompagnata con cioccolato fuso, frutti di bosco o caramello. In realtà, basta sbirciare qualche ricettario ben fornito ed ecco saltare fuori una miriade di varianti, differenti nel gusto e nel sapore. Quella che vi proponiamo oggi, è la ricetta più classica della tradizione italiana.

Panna cotta, ecco la ricetta classica pronta in pochi minuti. Ingredienti

Preparare la panna cotta è davvero semplice e grazie a pochi passaggi ed una manciata di minuti realizzerete un dolce che delizierà i vostri ospiti durante pranzi o cene. Per quattro monoporzioni avrete bisogno di:

500 ml panna liquida fresca;

100 ml di latte intero;

100 g di zucchero semolato;

2 cucchiai di estratto di vaniglia oppure 1 bustina di vanillina;

8 g di gelatina ovvero 4 fogli di colla di pesce

250 g di frutti di bosco

4 stampini

Procedimento, ecco tutti i passaggi

Per preparare una panna cotta perfetta, per prima cosa dovete ammorbidire la gelatina con 7 – 10 cucchiai di acqua fredda. In una pentola abbastanza capiente versate la panna, il latte, lo zucchero e la vaniglia. Fate scaldare a fuoco lento. Il segreto è girare fino a quando lo zucchero non si scioglie del tutto. Infine, fate raffreddare il composto per 5 minuti. Una volta leggermente raffreddato, il composto è pronto per essere amalgamato con la gelatina. Quando gli ingredienti si saranno mescolati alla perfezione, versate la panna cotta negli appositi stampi scelti. Infine, lasciate raffreddare in frigo per almeno 5 – 6 ore.

Per concludere la ricetta, scaldate 125 g di frutti di bosco con lo zucchero per 5 minuti. Frullate, filtrate e lasciate raffreddare completamente. Per servire le vostre monoporzioni, passate gli stampini sotto un getto d’acqua calda. Capovolgete il contenuto degli stampini in piattini da dessert e decorate la formina di panna cotta con la salsa di frutti di bosco. Et voilà, la bontà è servita in un batter d’occhio.

Se “Come preparare la panna cotta, ecco la ricetta classica pronta in pochi minuti” ti è stato utile, leggi anche “Come preparare una gustosa torta autunnale“.