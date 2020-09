Le più belle camminate in montagna per tutta la famiglia.

Si sa che l’amore per la montagna spesso nasce quando siamo piccoli Per questo, in questo articolo ti proponiamo le più belle camminate in montagna per tutta la famiglia. Bambini inclusi!

Cosa rende una camminata o del trekking un’esperienza unica? La compagnia, soprattutto di mamma e papà, ma anche la vista. Qui in Italia siamo fortunati ad avere ottimi paesaggi e sentieri adatti a tutti, tra Alpi e Appennini. Qui di seguito trovi delle passeggiate selezionate da noi per la loro bellezza, ma anche per il loro divertimento.

Le più belle camminate in montagna per tutta la famiglia: Trentino, Lendro LandArt

L’arte può risultare ostica ai piccoli? No, se le sculture sono immerse nel bosco! Impossibile? Non in Valle di Ledro in Trentino dove, in località Pur, dal 2012 è stata allestita questa particolare galleria artistica a cielo aperto.

Ispiratrice la LandArt, la cui filosofia è che le opere d’arte si fondano al territorio che le circonda non solo metaforicamente, interagendo con gli elementi presenti in loco, ma anche nella realtà. Solo materiali che il tempo sciuperà, facendo così tornare l’opera alla terra. Via dunque, a girovagare tra le opere, cercandole come in una caccia al tesoro. Senza dover temere di essere sgridati se si vuole abbracciare una mucca di pietra!

Val d’Aosta, Chamoix e il percorso dell’energia

Ecco una facile passeggiata di quota (siamo a 1.800 metri di altitudine) che ha una caratteristica particolare: è costellata da giochi. Non solo scivoli e altalene, ma anche esperimenti scientifici!

Cominciamo dall’inizio. Chamois già da sola è molto particolare perché la si raggiunge solo con la funivia. Ebbene sì, una borgata senza auto. Un paradiso per i piccoli! Appena fuori dalla stazione, ecco un grandioso parco giochi dove i bambini possono scatenarsi mentre i grandi potranno tenere un occhio sui piccoli e un occhio verso il grandioso panorama. Poi ci si incammina lungo una comoda sterrata (segnaletica “La Magdaleine”) che fa attraversare il torrente e che porta lungo ben sette aree giochi. Si viene invitati a mettere in pratica i principi dell’energia con l’uso di bascule, altalene, ponti sospesi, dighe, scivoli, carrucole e vulcani da scalare! Perfetto per bimbi grandicelli con fratellini piccoli!

Piemonte, Usseaux il paese dei murales

Perché non andare alla scoperta di un mondo fantastico fatto da storie dipinte sui muri? Nella borgata di Usseaux, in Alta Val Chisone, dipinti ornano pareti, sportelli, sassi, in un gioco a nascondino. Alcuni murales sono ben visibili, altri vanno cercati con attenzione e l’esplorazione della tipica borgata montana diventa un gioco in cui svagarsi camminando. E camminando eccoci arrivare al mulino dalla gigantesca ruota. Poi fermarsi sui tavolini a fare merenda e andare infine a giocare nei pressi della chiesa. Tutto col naso all’insù a cercare il cane, l’uccellino, il vecchio col bicchiere di vino e il fornaio o… Annibale? C’è anche lui, in questa caccia al tesoro nostrano.

Siamo sicuri che queste tre passeggiate siano tra le più belle camminate per tutta la famiglia, il divertimento all’aria aperta è garantito!