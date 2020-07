Il pane fresco è essenziale in casa. Sulla nostra tavola, un cestino pieno di pane dà tutto un altro sapore al pasto. In molti, poi, sono dei veri e propri fan di questo cibo. Riescono a mangiarlo senza condimento, con dell’olio o vicino a carne e verdura. E tanti altri hanno ricette davvero particolari che lo riguardano. Una di queste? Pane, acqua e zucchero come colazione. Insomma, si tratta di un cibo versatile che, bene o male, amiamo tutti. Ma è anche un alimento che dura davvero poco. Il pane fresco, infatti, diventa duro in un solo giorno! E andare tutti i giorni a comprarne un po’ al panificio è davvero sfiancante. Quindi, ti sveliamo un piccolo trucco. Ecco perché dovresti lavare il pane con acqua fredda. Il motivo è geniale.

Pane duro, ecco un rimedio geniale

Avere sempre del pane fresco in casa è il sogno di tutti noi. Aprire il cassetto e vedere che il nostro cibo preferito si è già indurito, non è il massimo. Nessuno vuole mangiare del pane duro come pietra. Ecco perché ti stiamo proponendo questo piccolo trucco. Si tratta di un rimedio facilissimo da applicare. In questo modo non dovrai andare tutti i giorni al panificio e avrai sempre pane fresco in casa!

Ecco cosa devi fare

Prendi tutte le fette di pane duro. Mettile in una bacinella e sciacquale accuratamente sotto l’acqua fredda del rubinetto. Ora, avvolgile in un foglio di alluminio. Inserisci poi l’impacco nel forno. Metti a 50 gradi e lascia in posa per almeno un quarto d’ora. Quando il tempo sarà terminato, togli il pane dal foglio di alluminio e rimettilo in forno per altri sei minuti. Ora prova a tirarlo fuori. Non ci crederai mai, ma il pane sarà morbido come il primo giorno! Quindi, ecco perché dovresti lavare il pane con acqua fredda. Il motivo è geniale, non trovi?