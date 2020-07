Quando si prendono delle medicine, bisogna stare sempre attenti alle bevande che scegliamo. Si tratta di una cosa fondamentale. Una bevanda sbagliata potrebbe annullare l’effetto della medicina. O, peggio, farci correre il rischio di avere delle controindicazioni. Quindi, essere informati, in questi casi è necessario. Se ci hai mai fatto caso, queste cose sono anche indicate nei foglietti illustrativi delle medicine. Una delle cose principali che si legge è di bere le pillole sempre e solo con acqua. Ma molti non ci fanno neanche caso. C’è la convinzione, infatti, che le medicine possano essere prese con tutto tranne che con l’alcol. Non è così! Dunque, non prendere mai medicine con queste bevande analcoliche. Ecco il motivo.

Quali sono le bevande da evitare se sto prendendo delle medicine?

Non molti sanno che le medicine non si possono prendere con tutte le bevande. Si crede che solo l’alcol sia da evitare. Ma non è così. È vero che il foglietto illustrativo di molti farmaci indica di prendere le medicine solo con dell’acqua. È anche vero, però, che non c’è alcuna specifica su quali bevande evitare. Questo è un problema che può portare a conseguenze serie. Alcune medicine, interagendo con determinate bevande, potrebbero infatti perdere il loro effetto benefico. Vediamo dunque perché non prendere mai medicine con queste bevande analcoliche. Ecco il motivo

Le bevande analcoliche da non prendere assieme alle medicine

La prima bevanda da evitare è il latte. Il calcio che contiene, infatti, potrebbe ridurre l’efficacia di molti farmaci. Altra bevanda da lasciare nel cassetto è il tè. Questo infuso contiene infatti una sostanza tannica che, assieme alle medicine, non ci farebbe bene. Anche il caffè si trova nella lista nera. Se volete, prendetelo dopo aver ingerito la medicina. Ma evitatelo sempre quando dovete prendere un farmaco. La caffeina, infatti, è uno stimolante che potrebbe potenziare in modo eccessivo il farmaco.

Il nostro consiglio? Evita le bevande e prendi tutte le medicine con un bicchiere d’acqua. In questo modo la tua salute sarà più che al sicuro!