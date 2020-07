Oggi andremo a dare un consiglio semplice ma interessante che risolverà probabilmente dei problemi eventuali e aiuterà i nostri lettori. Avvolgere le chiavi della macchina nell’alluminio. Lo farai anche tu quando saprai il perché. Non so se ci avete mai fatto caso, ma le macchine di nuova generazione hanno una nuova incredibile caratteristica. Un sistema di avviamento senza chiavi. Con questa funzione è possibile aprire la macchina senza dover infilare la chiave nella serratura o premere un pulsante. Ovviamente la macchina si aprirà se avete con voi la chiave, magari in tasca. Sembra l’ideale, ma i ladri di auto hanno trovato un modo per sfruttare questa funzione.

Avvolgere le chiavi della macchina nell’alluminio

Le chiavi dell’auto che hanno il sistema di avviamento senza chiave funzionano tramite una connessione wireless. Questo segnale funziona solo quando ci si trova a circa due metri dalla propria auto, altrimenti non si connette. E i ladri hanno trovato un modo per hackerare la connessione e quindi rubare la macchina.

Come fanno i ladri?

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

I ladri usano un tipo di potenziatore o estensore di segnale, per migliorare il collegamento tra la chiave e l’auto. Per questo motivo dovrai essere vicino alla macchina, ma abbastanza lontano. Magari sei a casa e hai la macchina parcheggiata fuori, oppure sei a lavoro e hai la macchina parcheggiata davanti. I ladri usano l’estensore per aumentare il segnale tra la tua chiave in modo che le porte si aprano quando non ci sei.

E noi come ci difendiamo?

È possibile utilizzare un paio di utili trucchi. Il modo più economico e semplice è quello di avvolgere le chiavi della macchina in un foglio di alluminio (clicca qui per scoprire tutte le cose che puoi fare con l’alluminio) prima di metterle in borsa o in tasca. Questo disturberà il segnale. Puoi anche acquistare uno speciale portafoglio di metallo che bloccherà il segnale oppure anche uno zaino.