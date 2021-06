Una delle raccomandazioni più importanti per la nostra salute è quella di effettuare periodicamente esami e visite specialistiche.

Certo, tutto parte innanzitutto da uno stile di vita sano e da un’alimentazione corretta, ma i controlli periodici consentono di scoprire in anticipo eventuali problemi.

Oggi vedremo quali sono gli esami da effettuare in via preventiva, per il ridurre il rischio di ammalarsi in quest’età molto particolare.

Ecco perché chi ha 50 anni deve effettuare queste 3 visite preventive salvavita

Per quanto riguarda gli uomini, uno degli organi da monitorare più frequentemente è la prostata. Qui l’insorgere di tumori è abbastanza frequente, anche se per fortuna il tasso di guarigione è molto alto.

L’unica vera discriminante è ovviamente la diagnosi precoce, che se effettuata dai 50 anni in su può davvero salvare la vita.

Gli esperti consigliano una visita periodica annuale dall’urologo, che potrebbe prescrivere un’ecografia o esami del sangue.

Tra i valori più importanti vi è il PSA (Antigene Prostatico Specifico), un enzima che ha la funzione di mantenere fluido il liquido seminale.

Livelli alti di PSA non sono direttamente correlati alla presenza di un tumore, ma indicano solo che bisogna approfondire con altri esami.

Sangue nelle feci

Un altro esame, questa volta rivolto sia a uomini che a donne, è quello delle feci per ricerca di sangue occulto. Questo esame permette di individuare tracce di sangue nelle feci non visibili ad occhio nudo.

È un test di screening molto importante soprattutto per la prevenzione al tumore del colon-retto, che per molti anni può non dare sintomi.

A questo si può aggiungere anche una colonscopia che è in grado di individuare precocemente la maggior parte dei tumori.

Cuore e sistema cardiocircolatorio

Sembrerà banale ma dopo 50 anni e con alle spalle più di 2 miliardi di battiti, anche il cuore ha bisogno di controlli periodici. Una visita da fare a cadenza annuale è innanzitutto quella dal cardiologo, sottoponendosi, quindi, ad un controllo clinico con elettrocardiogramma e prove sotto sforzo.

A casa si potrebbe tenere sotto controllo la pressione arteriosa, oppure i livelli di colesterolo tramite le apposite apparecchiature.

In quest’ultimo caso però è opportuno effettuare un esame del sangue per scongiurare errori di misurazione.

Approfondimento

Quindi, ecco perché chi ha 50 anni deve effettuare queste 3 visite preventive salvavita. Come abbiamo già accennato il consiglio principale è mantenere uno stile di vita sano, mangiare bene e fare sempre movimento.