Naturalmente, vivere in un posto anziché nell’altro cambia la nostra qualità della vita, incidendo sulla nostra quotidianità. Infatti, una città tranquilla ci può regalare, certamente, giornate migliori e ore più rilassanti. Inoltre, importante è preoccuparci di trovare un posto adeguato anche per far crescere i nostri figli.

Ebbene, ecco la classifica delle 5 migliori città in cui vivere e dove far crescere i propri figli. Naturalmente, quelle che indicheremo sono le città con meno smog, maggiori possibilità educative, ampi spazi verdi ed elevata qualità dei servizi offerti.

Sono queste le migliori 5 città in cui vivere e dove far crescere i propri figli

Strano ma vero, il primo posto spetta al Sud e se lo aggiudica Cagliari. Infatti nel capoluogo sardo le attività sportive per i bambini sono molteplici. Inoltre, si è riscontrato che asili nido, pediatri, scuole e verde attrezzato sono al top.

Al secondo posto c’è Udine, dove ci sono servizi di tutti i tipi, da palestre a scuole e ogni sorta di attività ricreativa.

Al terzo posto si colloca Oristano, città ubicata nella Sardegna centro-occidentale. Oltre a tutti i servizi e ad una retta bassa gli asili nido, Oristano offre molti spazi naturali. Essi vanno bene per grandi e piccini, rappresentando un grande punto di sfogo.

In quarta posizione si attesta Aosta, che è al secondo posto per numero disponibile di asili nido. Al quinto posto c’è Gorizia. Anche qui c’è una buona disponibilità di asili nido ed è soprattutto molto vivibile per il verde attrezzato.

Fuori classifica

Dopo queste 5 città, seguono nell’ordine: Ferrara, Cremona, Ravenna, Trento e Novara. La capitale d’Italia, Roma, si colloca soltanto al 18° posto in classifica.

Tra le altre principali città abbiamo Torino al 16° posto, mentre Milano si trova in 42esima posizione. In fondo alla classifica, ci sono Caserta al 97° posto, seguita da Viterbo. Ancora più in basso troviamo Napoli al 100° posto, seguita da Salerno, Matera, Reggio Calabria, Pescara e in ultimissima spiaggia troviamo Foggia.

