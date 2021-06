Progettare e poi arredare il proprio giardino non è un’operazione semplice. Che sia grande o piccolo, sono molti gli elementi a cui pensare per rendere il nostro spazio esterno funzionale, ma anche accogliente e bello.

Con l’arrivo dell’estate poi godersi dei momenti di relax nel giardino dei nostri sogni in compagnia degli amici o dei familiari non ha prezzo.

Non dimentichiamo fiori e prato

Quando si parla di giardino, la prima cosa che ci viene in mente sono le piante e i fiori.

Un prato verde e curato darà un aspetto ordinato al nostro spazio. Una buona concimazione renderà la nostra erba verde e brillante e una corretta irrigazione eviterà che il manto erboso secchi o ingiallisca.

Anche i fiori sono importantissimi. Infatti il loro posizionamento e la scelta delle piante non è un’operazione da sottovalutare.

La scelta dei fiori ricade spesso su rose, ortensie e gerani. Ma per rendere il nostro giardino unico scegliamo anche delle piante tropicali, belle e particolari. Infatti tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato.

Per creare il giardino dei sogni sono questi gli accessori che non possono assolutamente mancare

Ma quali sono gli accessori che renderanno il giardino uno spazio perfetto?

Non possono assolutamente mancare tavolo e sedie. In ferro battuto per un tocco retrò, o in legno per un aspetto più moderno.

Comprare dei divanetti spaziosi e con comodi cuscini per rilassarsi con amici e parenti. Un’idea innovativa, potrebbe essere quella di realizzarli con dei vecchi pallet. Una forma di riciclo che ci farà risparmiare e ci darà molte soddisfazioni.

Per completare lo spazio, non può mancare un gazebo ampio e solito. Utile per creare una piccola zona di ombra, dove potersi riparare.

Per creare il giardino dei nostri sogni tra gli accessori non può assolutamente mancare un barbecue, ideale per le grigliate estive di carne e pesce.

Ricordiamoci dell’illuminazione. Punti luce che ci permetteranno di avere un’illuminazione soffusa, o al contrario una luce molto importante. Possiamo abbellire lo spazio anche con candele profumate e lanterne.

Un altro accessorio che non può mancare è l’amaca: comoda, spaziosa e affascinate. Posizionata in una zona di ombra ci regalerà dei momenti di puro relax.