Nella nostra vita di tutti i giorni finiamo spesso per utilizzare l’auto per i nostri spostamenti. Per certi versi questo è un mezzo di trasporto molto comodo, che ci permette di rispettare i nostri orari e fare un viaggio in tranquillità. Allo stesso tempo, però, anche la nostra auto non è priva di inconvenienti. Ad esempio, quando fuori l’aria è ancora fresca al mattino o alla sera, spesso si forma una fastidiosa condensa sul parabrezza e sui finestrini. Durante l’estate, invece, dobbiamo necessariamente affidarci all’aria condizionata per evitare di morire di caldo, soprattutto quando l’auto è rimasta al sole.

Entrambi questi convenienti possono essere risolti con l’aria condizionata o con dei prodotti specifici. Allo stesso tempo, ci sono alcuni oggetti che possediamo già e che possono fare la differenza, permettendoci di risparmiare qualche soldo.

Ecco perché alcuni mettono un calzino pieno di sale sul cruscotto dell’auto

La condensa su parabrezza e finestrini è un problema non da poco, dal momento che ci impedisce di vedere e quindi guidare in sicurezza. Ecco perché, spesso è necessario accendere l’aria condizionata e attendere che il vetro diventi di nuovo trasparente.

La stessa umidità a volte si accumula su sedili in pelle e tappetini in plastica. Pochi sanno, però, che in casa potremmo avere diversi alleati contro l’umidità e non solo in auto.

Un esempio è il sale marino, che è in grado di assorbire l’umidità per diversi giorni. Per questo motivo, alcuni lo chiudono dentro vecchi calzini. In questo modo, possono metterlo dentro l’auto, vicino al parabrezza o dove si accumula umidità. Chiaramente, l’importante è che il calzino non sia bucato.

Se vogliamo portare questo stratagemma al prossimo livello, possiamo sempre confezionare un tubo in tessuto o comprarne un antispifferi usato per le porte. Rimuoviamo la fuffa all’interno e sostituiamola con del sale grosso. Potremo così posizionarla comodamente nel punto di unione fra il cruscotto e il parabrezza.

Si può anche utilizzare la cenere di stufa e camino per eliminare l’umidità, anche in bagno, nei mobili e nelle scatole.

Quindi, ecco perché alcuni mettono un calzino in macchina e perché potrebbe essere una buona idea anche per noi.

Come difendersi dal caldo senza aria condizionata

Se invece il nostro problema è il caldo, ma non vogliamo o non possiamo usare l’aria condizionata, un panno umido è quello che fa per noi. Immergiamolo nell’acqua fredda e strizziamolo per poi posizionarlo sui bocchettoni, attivando l’aria presa dall’esterno. In questo modo potremmo rinfrescare l’abitacolo almeno per qualche minuto. Questo, però, può rivelarsi essenziale quando siamo appena entrati in macchina e all’interno troviamo una temperatura insopportabile.

Per migliorare l’effetto del panno umido, possiamo metterci sopra una bottiglietta di acqua ghiacciata.

