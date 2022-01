Quando si tratta di eliminare i cattivi odori siamo tutti dalla stessa parte. Ogni giorno cerchiamo di avere la casa più pulita e profumata possibile. Ci sono però delle zone della casa dove si accumulano umidità e cattivi odori, anche se ci impegniamo spesso con spugne e detersivi. Ecco perché in questi casi risulta utile avere profumatori per ambienti e spray dagli aromi freschi e piacevoli. Questi però non sono utili per assorbire l’umidità e spesso hanno un odore chimico molto pungente, altrimenti si tratta di prodotti piuttosto costosi. Esiste però una valida alternativa che abbiamo a portata di mano, ma che spesso finiamo per buttare nel cestino. Infatti, per eliminare umidità e cattivi odori in casa e in bagno oltre al bicarbonato c’è questa polvere che molti hanno già in casa.

Una polvere da salvare assolutamente dal cestino

In molte case ormai abbiamo ceduto al fascino del fuoco che scoppietta nel caminetto o nella stufa. Si tratta anche di un’alternativa economica al riscaldamento, se si sceglie il pellet più adatto per risparmiare e riscaldare la casa al meglio. Però, la normale conseguenza di un fuoco scoppiettante è la cenere. È importante rimuoverla spesso per non sporcare il camino e non rovinare la stufa. Pochi però sanno che la cenere della stufa può avere mille utilizzi, che vanno dalla pulizia della casa alla cura di orto e giardino.

Oggi ci focalizziamo su un suo utilissimo attributo. Infatti, la cenere, similmente alla maggior parte delle polveri, è in grado di assorbire una modesta quantità d’umidità e cattivi odori. Ecco perché può risultare particolarmente utile sotto il lavello, dove teniamo il bidoncino dell’umido. Anche in bagno può svolgere un’importante funzione, senza però sottovalutare l’importanza di aprire la finestra per far arieggiare la stanza. Ma come usarla? Non possiamo certo mettere un mucchietto di cenere in un angolo del bagno. Anche metterla su un piattino risulterebbe antiestetico. Niente paura, possiamo riciclare un altro oggetto per rendere il nostro assorbi odori estremamente discreto e persino piacevole alla vista.

Per eliminare umidità e cattivi odori in casa e in bagno oltre al bicarbonato c’è questa polvere che molti hanno già

Un oggetto che può risultare molto utile per usare la cenere in bagno, sono i ceri per le chiese e i cimiteri. Scegliamone uno in cui abbiamo già consumato la cera o prendiamone uno appositamente. Scegliamo un cero bianco, possibilmente senza immagini, così da risultare più discreto. Se è nuovo, sfiliamo la candela al suo interno e utilizziamola normalmente in qualunque zona della casa.

Adesso inseriamo la cenere nel cero vuoto insieme a qualche goccia di olio essenziale di menta, limone o lavanda. Richiudiamo e mettiamo in un angolo. Ricordiamoci solo di cambiare la cera ogni volta che ne abbiamo di nuova.