I poggiatesta dell’auto sono dispositivi studiati per proteggere dal colpo della frusta in caso di incidenti. Secondo l’ACI, l’Automobile Club d’Italia i danni da flessione del collo costituiscono il 70% delle richieste di risarcimento. Basterebbe impiegare un po’ di attenzione nella regolazione del poggiatesta e potremmo realmente ridurre il rischio di colpi al collo sia in fase di tamponamento sia in fase di impatto frontale. Naturalmente occorre che i poggiatesta siano di qualità, una volta posizionati non dovrebbero muoversi da tale posizione. Sempre secondo l’Associazione di automobilisti, per posizionare correttamente il poggiatesta ci sarebbero due regole. La prima riguarda l’altezza. Il bordo superiore di tale accessorio dovrebbe coincidere con il punto più alto del nostro capo. La seconda regola consisterebbe nella distanza ottimale fra la nuca e la superficie del poggiatesta che non dovrebbe essere superiore ai 10 cm. Non è finita qui: dobbiamo svelare ancora la funzione più importante.

Il curioso motivo per cui i poggiatesta dell’auto si possono estrarre e perché potrebbero salvarci la vita

Abbiamo visto come la funzione del poggiatesta non sia assolutamente riconducibile ad un maggior comfort per la guida ma funge da protezione. In caso di mal di schiena o problemi di cervicale abbiamo visto come potrebbero essere utili delle sessioni di Body Butterfly. Tornando ai poggiatesta, alcuni siti internet avrebbero svelato il motivo per cui i poggiatesta si possono addirittura estrarre. In realtà servirebbero in caso di incidente. Se si verificasse il blocco delle portiere e ci fosse l’imminente urgenza di uscire dal veicolo, il poggiatesta potrebbe salvarci la vita. Per fare un esempio potremmo indicare la situazione estrema di incendio. Inoltre questo potrebbe aiutarci anche se l’auto, finita fuori strada, stesse affondando in un corso o in un bacino d’acqua. Riassumendo in tutte le situazioni in cui un immediato pericolo non ci consentisse di attendere i soccorsi, il poggiatesta potrebbe fare la differenza.

La funzione salvavita

Nei casi appena citati dovremmo rompere i finestrini per uscire dall’auto. Sono state fatte diverse prove, ad esempio con la punta di un ombrello ma senza esito. Anche nel caso in cui avessimo un oggetto contundente sottomano, rischieremmo di esser colpiti da qualche scheggia. Inoltre non tutti hanno la forza necessaria per assestare un colpo tale da rompere il finestrino. Basterebbe invece estrarre il poggiatesta ed inserire una delle due guide in acciaio nell’intercapedine fra finestrino e interno della portiera. Dovremo poi, dare un piccolo colpo nella parte superiore morbida del poggiatesta. La pressione provocata farà così rompere il finestrino senza però che i vetri ci vengano addosso. Per rompere definitivamente i finestrini e buttare i vetri verso l’esterno potremo aiutarci, di nuovo, con il poggiatesta.

Ecco quindi spiegato il curioso motivo per cui i poggiatesta ci può salvare non solo il collo ma anche la vita.

Lettura consigliata

Il curioso motivo per cui molti portano come braccialetto un filo di lana colorato e perché di questo colore scaccerebbe la sfortuna